Los delincuentes se organizaban y especializaban en diferentes funciones: contratación de líneas, obtención de tarjetas SIM, realización de instalaciones ficticias, recepción y distribución de los dispositivos. La investigación de la Guardia Civil se inició en Santa Marta de Tormes, Salamanca, tras recibir varias denuncias de vecinos que contaban estar recibiendo comunicaciones de una compañía telefónica reclamándoles el pago de facturas o informándoles de la contratación de nuevos dispositivos y servicios que nunca habían solicitado.

Robo de identidades

La actividad delictiva se iniciaba con la obtención y utilización de datos personales de terceras personas, cuyas identidades eran usurpadas para formalizar contrataciones telefónicas de servicios de telecomunicaciones y adquirir dispositivos asociados a dichas operaciones.

En total, los investigadores han detectado 394 identidades robadas, que habrían sido utilizadas para formalizar 335 instalaciones fraudulentas contratadas telefónicamente, así como la obtención de 165 líneas de telefonía de prepago, detectando víctimas en prácticamente todo el territorio nacional pero principalmente en Cantabria, Madrid, Valencia, Málaga, Murcia, Asturias, Córdoba, Zamora, Canarias y Salamanca.

Un instalador de fibra óptica implicado

Una vez formalizadas las contrataciones, se generaban órdenes de instalación de fibra óptica que, pese a figurar como realizadas, nunca llegaban a ejecutarse realmente. Para ello, uno de los investigados, que trabajaba como instalador, habría cumplimentado boletines de instalación sin efectuar los trabajos correspondientes, siguiendo las indicaciones de otros miembros de la organización.

Se han localizado numerosas tarjetas SIM de prepago, dispositivos electrónicos precintados y documentación con anotaciones de datos personales, documentos de identidad, direcciones y cuentas bancarias.

Dos locutorios de Salamanca en la trama

Paralelamente, los investigadores centraron sus pesquisas en varios establecimientos de venta de tarjetas telefónicas, al comprobar que una parte importante de las tarjetas SIM utilizadas para las contrataciones fraudulentas procedían de dos locutorios de Salamanca. Sus responsables facilitaban la obtención de tarjetas SIM sin realizar las comprobaciones de identidad exigidas legalmente, lo que habría permitido a los integrantes de la organización disponer de líneas telefónicas necesarias para desarrollar su actividad.

438 dispositivos electrónicos valorados en 203.133 euros

La mayoría de los efectos son teléfonos móviles, aunque entre los productos obtenidos también figuran ordenadores, televisores, tabletas, planchas para el pelo y otros aparatos electrónicos. La operación se ha saldado con seis personas detenidas y ocho investigadas, a las que se atribuyen delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación.