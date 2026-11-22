En tan solo una semana, el próximo domingo 29 de noviembre, se celebrarán las elecciones generales, una cita electoral de la que deben salir el nuevo Congreso de los Diputados y el Senado para los próximos cuatro años.

En España la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece el número de escaños que se reparten tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

El artículo 161 de la citada ley establece que "para la elección de Diputados y Senadores, cada provincia constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una de ellas, como circunscripciones electorales"

De esta forma, cada provincia se configura como una circunscripción electoral propia y elige un número de diputados y senadores en cada elección general. La ley fija un mínimo inicial de dos escaños en el Congreso de los Diputados a cada provincia, asignando también un mínimo de un diputado a Ceuta y Melilla. Teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados cuentan con 350 escaños, 102 están ya fijados por ley.

Los restantes 248 escaños que conforman el Congreso de los Diputados, según el artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, se reparten "entre las provincias en proporción a su población".