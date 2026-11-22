ELECCIONES GENERALES
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: los partidos encaran la última semana de campaña
A una semana de la cita con las urnas, las formaciones políticas afrontan los últimos días de campaña para defender sus propuestas, movilizar a sus votantes y convencer a los indecisos. La cuenta atrás para las elecciones generales del próximo domingo marca la agenda política de este 22 de noviembre.
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Los candidatos afrontan el décimo día de campaña y último domingo antes del 29N con Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) en Murcia, Santiago Abascal (Vox) en Zaragoza, Ada Colau (Frente Amplio) en Las Palmas de Gran Canaria y el tándem Irene Montero (Podemos)-Gabriel Rufián (ERC) en Barcelona.
El PP y el PSOE han elegido para cerrar la semana la ciudad de Murcia donde, con media hora de diferencia, celebrarán sendos mítines con sus cabezas de cartel para el 29N, mientras que los líderes de Junts, PNV y Bildu arroparán a sus candidatos con respectivos actos en Castelldefels (Barcelona), Sukarrieta (Vizcaya) y San Sebastián.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Abascal visita Zaragoza en el último domingo de campaña
El líder de Vox y candidato de este partido a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Santiago Abascal, visitará la ciudad de Zaragoza este domingo, el último de la campaña electoral de los comicios generales, pocos días después de haber conseguido incluir en los presupuestos locales la "prioridad nacional".
En concreto, durante su visita Abascal realizará un mitin político a las 13.00 horas desde la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: este lunes, último día de sondeos para el 29N, con casi todos de acuerdo en la alternancia
Este lunes será el último día en el que se podrán publicar sondeos de cara a las elecciones generales del 29N, después de varias semanas de encuestas que en su mayoría pronostican una victoria del PP que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta si pacta con Vox. Es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General la que, en su artículo 69, establece que "durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación", cinco días que en estos comicios van del 24 al 28 de noviembre.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Ada Colau participa este domingo en un acto de Unidad del Pueblo Canario
La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, y la número dos por Madrid, Tesh Sidi, participarán este domingo en un acto de campaña de Unidad del Pueblo Canario (conformada por Nueva Canarias, Podemos Canarias, Sumar Canarias e Izquierda Unida Canaria) en Las Palmas de Gran Canaria.
Así lo ha ha informado la alianza electoral, que añade que, en concreto, la cita tendrá lugar a las 10.30 horas en La Gallera del complejo deportivo del López Socas de la capital.
La cita contará también con la participación del cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Luis Campos; y la número uno a la Cámara Baja por Santa Cruz de Tenerife, Marisol Collado; además de los números dos de ambas candidaturas, Paco Santamaría, por la circunscripción occidental, e Iratxe Serrano, por la oriental.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Núñez Feijóo y Sánchez coincidirán este domingo en Murcia
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ofrecerá un mitin este domingo, 22 de noviembre, a las 12.00 horas, en la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia, según han confirmado fuentes 'populares'.
Se da la circunstancia de que media hora antes, a las 11.30, el candidato socialista, Pedro Sánchez, protagonizará un acto público en el pabellón Príncipe de Asturias de la misma ciudad.
Junto a Núñez Feijóo intervendrán la cabeza de lista del PP al Congreso por la Región, Miriam Guardiola; el candidato al Senado Francisco Bernabé; el presidente del PP en la Región y jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Bolaños participa este domingo en dos actos de campaña en Eivissa y Formentera
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participará este domingo en dos actos de campaña del PSIB que se celebrarán en Eivissa y en Formentera.
El primero de ellos, según ha informado el partido, tendrá lugar a las 11.00 horas en Sa Cafeteria, en el municipio formenterense de Sant Francesc.
Bolaños estará acompañado por la candidata de la coalición Formentera al Senat, Neus Massanet, y de la 'número tres' de la lista del PSIB al Congreso por Baleares, Milena Herrera.
Antes de iniciar el acto, sobre las 10.45 horas, está previsto que el ministro atienda a los medios de comunicación. También se prevé que haga declaraciones a las 13.15 horas en el Hotel Puchet del municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany.
Allí participará en un segundo acto de campaña en el que estará acompañado por el candidato de la coalición Eivissa al Senat, Juanjo Ferrer, y de nuevo por Herrera.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Tellado y Sémper participan este domingo en actos de campaña en Mallorca y Formentera
El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, participarán este domingo en sendos actos de campaña que tendrán lugar en Campos (Mallorca) y Formentera.
El primero de ellos será el de Sémper, que tendrá lugar a las 11.15 horas en la playa dels Arenals, cerca del hotel Maysi, una de las zonas afectadas por la ley de delimitación de costas estatal, según han informado los 'populares'.
El portavoz, quien el sábado estuvo en Eivissa, estará acompañado por la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, y el candidato de Sa Unió al Senado, Vicent Tur. Está previsto que los tres atiendan a los medios de comunicación.
Ya por la tarde, sobre las 18.30 horas, Tellado participará en un mitin en el polideportivo municipal de Campos.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo | ¿Cómo se reparten los escaños?
En tan solo una semana, el próximo domingo 29 de noviembre, se celebrarán las elecciones generales, una cita electoral de la que deben salir el nuevo Congreso de los Diputados y el Senado para los próximos cuatro años.
En España la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece el número de escaños que se reparten tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
El artículo 161 de la citada ley establece que "para la elección de Diputados y Senadores, cada provincia constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una de ellas, como circunscripciones electorales"
De esta forma, cada provincia se configura como una circunscripción electoral propia y elige un número de diputados y senadores en cada elección general. La ley fija un mínimo inicial de dos escaños en el Congreso de los Diputados a cada provincia, asignando también un mínimo de un diputado a Ceuta y Melilla. Teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados cuentan con 350 escaños, 102 están ya fijados por ley.
Los restantes 248 escaños que conforman el Congreso de los Diputados, según el artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, se reparten "entre las provincias en proporción a su población".
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: el voto latinoamericano podría ser decisivo en unas elecciones generales ajustadas
El voto latinoamericano podría ser decisivo para formar gobierno en España tras unas elecciones generales que arrojen un resultado ajustado entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, ya que puede "mover" dos o tres escaños.
Así lo ha afirmado el investigador del grupo de Periodismo, Comunicación Política y Democracia de la Universidad de Navarra (UNAV) Enrique Borba-Romanelli, coautor del estudio 'El electorado latinoamericano en España', dirigido por el también investigador Jordi Rodríguez.
Borba-Romanelli (Uruguay, 1983), quien reside en Logroño desde hace varios años, ha indicado que este estudio forma parte de la tesis doctoral que está desarrollando en torno al voto latinoamericano en las elecciones generales españolas.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Urnas de cartón para recoger las papeletas de los afectados por la "ley de nietos"
Varios consulados españoles han habilitado mesas con urnas de cartón para recoger las papeletas de ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática cuyo voto está suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo, según informa 'The Objective'.
Esos sobres no pueden introducirse en las urnas electorales. La medida llega en plena votación desde el extranjero para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Rufián responde a Yolanda Díaz que aprobar la reforma laboral con Ciudadanos "rompió muchos puentes"
El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ha respondido a los reproches que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha hecho este sábado por el voto en contra de ERC a la reforma laboral: le ha criticado que la negociación con ERC y Bildu fue inexistente y que aprobarla con Cs "rompió muchos puentes".
"Si no se hubiera llevado así por parte de Sumar, quizás no estaríamos así", ha lamentado en un acto en Reus (Tarragona) con el líder de ERC, Oriol Junqueras; la cabeza de lista al Congreso por Tarragona, Norma Pujol; la cabeza de lista al Senado por Tarragona, Noemí Llauradó; el 2 al Congreso por Tarragona, Eduard Rovira, y el candidato de ERC a la Alcaldía de Reus, Daniel Recasens.
Ante unas 750 personas, ha calificado de autolesivas las palabras de Díaz, a la que respeta mucho pero que "se equivocó enormemente" al aprobar la reforma laboral con Cs, y ha reiterado que esta ley habría sido infinitamente mejor si se hubiera acordado con ERC y Bildu.
"Nos dijeron: lentejas, no negociamos con vosotros que se enfadan, se enfada Garamendi", ha detallado Rufián en alusión al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: agenda de hoy
Feijóo interviene en un mitin, también en Murcia junto al presidente del partido en la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: agenda de hoy
Sánchez participa en un acto electoral en Murcia acompañado de los cabezas de lista al Congreso y al Senado María González Veracruz e Irene Jórdar, y estará en una entrevista en el programa de la Sexta Salvados a las 21.30 horas.
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