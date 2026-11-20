MACABRO HALLAZGO
Encuentran un cráneo y un pie humanos en el hueco de un ascensor en Ibiza
Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se han encontrado los restos humanos, o el tiempo que llevaban ahí.
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La Guardia Civil ha encontrado este viernes un cráneo y un pie humanos en el hueco de un ascensor en Ibiza, concretamente en un edificio situado en el número 6 de la calle General Balanzat, una de las calles más concurrida de Sant Antoni.
El macabro hallazgo ha tenido lugar en un callejón cerrado por una puerta metálica que da acceso al portal del edificio, y que en estos momentos se encuentra precintado por la Policía Judicial.
Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se han encontrado los restos humanos, o el tiempo que llevaban ahí. Los especialistas de Criminalística de la Guardia Civil se encuentran trabajando para esclarecer los hechos.
Otro suceso similar
Hace tan solo tres meses ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Valencia, donde el servicio de limpieza encontraba una bolsa con restos humanos en la red de alcantarillado.
El hallazgo tuvo lugar en el barrio de Nazaret, poco después de las 9 de la mañana de un martes, cuando un grupo de trabajadores municipales de los servicios de limpieza estaba llevando a cabo las labores de mantenimiento en los imbornales de la calle de l'Estacioneta, cerca del puente de Astilleros, cuando encontraron una bolsa que contenía restos óseos.
Inmediatamente después se dio un aviso al 091, quien activó de inmediato un protocolo de levantamiento de restos humanos con aviso urgente a los agentes especializados en investigación criminal del Grupo de Homicidios y la Brigada Provincial de la Policía Científica, además del juzgado de guardia de Valencia.
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Tras comprobar que se trataba de restos humanos, fueron trasladados a la Unidad de Antropología y Odontología Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia y los especialistas tratan de extraer su ADN.
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