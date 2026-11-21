Los agentes de la Guardia Civil llevan pidiendo que se amplíe el espigón, la frontera por mar, más de 12 años desde la tragedia del 6 de febrero de 2014. Entonces alrededor de 200 personas intentaron entrar en Ceuta. Aproximadamente 90 alcanzaron la zona fronteriza de la playa del Tarajal e intentaron cruzar a nado, pero al menos 14 murieron ahogadas y 23 fueron devueltas a las autoridades marroquíes desde la misma playa.

Segunda gran crisis

Abril de 2021. Las relaciones hispano-marroquíes se tensionaron aún más cuando el gobierno español autorizó la entrada del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir atención médica urgente por la COVID-19 en un hospital de Logroño. Ghali ingresó en cuidados intensivos el 17 de abril. El ingreso se efectuó bajo una identidad falsa, aunque esto no impidió que las autoridades marroquíes lo descubrieran, lo que provocó la reacción inmediata de Rabat.

Reacción de Marruecos

Durante las semanas que siguieron a la polémica con el dirigente del Frente Polisario, se detectaron movimientos migratorios irregulares poco habituales en Ceuta y a mediados del mes de mayo empiezan a producirse a partir de las dos de la madrugada los primeros saltos. Unas setenta personas, entre hombres, mujeres y niños, todos marroquíes. Lo hicieron a nado, tras rodear un espigón que se halla situado en el extremo norte de la ciudad, junto al barrio de Benzú, frente al Estrecho de Gibraltar. Aunque la zona no tiene paso fronterizo oficial, su perímetro suele estar vigilado por las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Esa noche, sin embargo, la vigilancia desde el otro lado había desaparecido. Algunos acceden a pie por puntos vulnerables del vallado, aprovechando la falta de vigilancia en zonas escarpadas del terreno. El resto entraron por vía marítima y de forma dispersa, sin vigilancia marroquí aparente. A las 7:00, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, informa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien pide que se monitorice la situación. Horas después, ya de noche, comenzaron a entrar centenares de personas por la otra frontera, la del Tarajal. La bajada de la marea ayuda, porque el agua que rodea el espigón del Tarajal ha dejado de cubrir.

Otra crisis más, la de 2023

En 2023, nueva crisis, pero no tan grave como la del 21 y nada que ver con la actual. Alrededor de 150–200 migrantes subsaharianos intentaron aproximarse o saltar la valla desde Marruecos. Las fuerzas marroquíes los contuvieron y la frontera del Tarajal llegó a cerrarse preventivamente durante unas horas. Varias personas entraron a nado; era un goteo incesante, pero no masivo.

El gran salto

La crisis de julio de 2026 no tiene parangón. Decenas de miles de personas intentaron entrar en Ceuta a nado y por tierra. Entre 50.000 y 72.000 personas, pero las cifras nunca han estado claras. En territorio español se recuperaron 82 cadáveres, principalmente de personas ahogadas. Marruecos informó de al menos 14 fallecidos en su territorio. El balance oficial conjunto fue de al menos 96 muertos, aunque algunas ONG especialistas en migración, como Caminando Fronteras, elevaron el total a 141 fallecidos.

12 años después...

Cinco meses después de este último asalto y 12 años tras la primera tragedia, el 19 de noviembre, han comenzado las obras para ampliar el espigón, no sin un "rifirrafe" entre la Marina marroquí y España que paralizó, por unas horas, el trabajo. Varias embarcaciones marroquíes se acercaron a un barco español, alegando que se estaba trabajando en aguas que consideran suyas. Al día siguiente y ahora mismo, siguen las obras con normalidad. Con esta ampliación se busca evitar el paso a nado a la frontera de Ceuta, o que se pueda devolver a esas personas que cruzan por mar al tener que rebasar un elemento físico, y así, sortear la sentencia del Tribunal Supremo.

Embarcación constructora del espigón | AUGC

Casi medio kilómetro de frontera en el mar

El espigón actual tiene 50 metros; se pretende construir 100 metros más y ampliar con 350 metros de boyas. En total, adentrarse en el mar casi medio kilómetro. Va a costar nueve millones de euros. Primero se va a hacer en la frontera del Tarajal y después en la de Benzú. El tiempo estimado de la obra es de tres meses. En 180 días podría estar terminada una estructura que podría haber evitado 140 muertos y muchos problemas a los ceutíes.

Gráfico espigón Tarajal Ceuta | Generado con IA

No es una solución definitiva

Dicen los expertos que los "nadadores", así se les llama a los migrantes que intentan cruzar por mar, seguirán llegando. Extender la frontera no garantiza que las personas cejen en su empeño de llegar hasta Europa, pero al menos con este "obstáculo material", el espigón ampliado, se evitará un paso masivo por el mar, sinónimo de cementerio.

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