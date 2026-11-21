Las intensas lluvias del último mes han arrastrado por ríos y cauces la ceniza que quedaba de los incendios del pasado verano en algunas zonas del Valle del Tiétar. Dos localidades de Ávila, Casavieja y Piedralaves, se han quedado sin suministro de agua potable.

Llegamos a Casavieja, donde nos encontramos con el bar Copacabana. Eduard, el encargado del establecimiento, ha tenido que adaptarse para salir del paso. "Hemos tenido que colocar una garrafa en la parte inferior de la cafetera porque el agua del grifo no podemos utilizarla", señala.

Con una garrafa que sustituye al grifo y un depósito de agua ha conseguido mantener su negocio abierto. Sin embargo, tras los incendios del verano y ahora las lluvias, ya calcula importantes pérdidas. "Hemos perdido aproximadamente entre 15.000 y 20.000 euros. También es porque ha dejado de venir turismo al pueblo".

El Ayuntamiento ha tenido que proporcionar a vecinos y negocios agua potable transportada en camiones cisterna.

Los establecimientos disponen de depósitos de agua, la mayoría de ellos adquiridos por los propios propietarios. "Nosotros hemos gastado 700 euros en el nuestro", nos cuenta uno de los comerciantes del pueblo.

Los vecinos también cuentan con varios depósitos instalados en la plaza del pueblo, junto a un camión cisterna, a los que pueden acudir a cualquier hora para recoger agua potable. No obstante, esto no elimina la incomodidad de tener que desplazarse hasta la plaza para abastecerse.

"Estoy muy agradecida con los vecinos por la paciencia que están teniendo. Pero es una situación en la que cualquier persona se cansa. Ya llevamos casi dos meses en esta situación. Se han realizado reparaciones provisionales de las estructuras, pero hasta abril de 2027 no estará solucionado. Llevábamos tres días con agua, pero vuelve a llover y volvemos a la misma situación", señala Vanessa Muñoz, alcaldesa de Casavieja.

Esta situación es una consecuencia más de los destrozos que ya provocaron los incendios y que ahora se agravan con las lluvias. "Desde mi casa se ve el paisaje, es muy triste verlo ahora", lamenta un vecino.