Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Apuñalamiento

Una menor de edad resulta herida tras recibir una puñalada en Jaén

Una menor de 17 años ha resultado herida tras ser apuñalada durante una pelea con otra joven en la plaza de la Constitución de Torredonjimeno (Jaén)

Los servicios de emergencias en el lugar del hallazgo

Los servicios de emergencias en el lugar del hallazgo Antena 3 Canarias

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Una menor de 17 años ha resultado herida tras ser apuñalada durante una pelea con otra joven mayor de edad en la plaza de la Constitución de Torredonjimeno, en Jaén.

Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho y media de la tarde de este sábado. Varios testigos alertaron al Servicio de Emergencias 112 después de presenciar cómo una joven apuñalaba a otra en una céntrica plaza del municipio.

La Policía Local acompañó a la menor herida hasta un centro sanitario para que recibiera atención médica.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de la pelea y determinar las responsabilidades.

Apuñalamiento reciente en Murcia que acabó en muerte

El apuñalamiento se produce apenas unos días después de que una mujer de 44 años muriera acuchillada por su pareja en un centro comercial y este se diera a la fuga.

La Delegación del Gobierno de la Región de Murcia confirmó por su parte que recibió una llamada desde el centro comercial de la ciudad, en la que se informaba sobre el cuerpo de una mujer con signos de violencia. Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que acudieron inmediatamente al lugar confirmaron los hechos y decidieron acordonar y proteger la zona. La Policía Nacional solicitó asistencia sanitaria, pero el médico de la ambulancia que llegó al lugar de los hechos sólo pudo confirmar su muerte.

La investigación se desarrolló de forma coordinada el Grupo de Homicidios junto a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con la ayuda de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional.

Los hechos fueron investigados como un posible caso de violencia de género, y el hombre autor del asesinato ya ha pasado a disposición judicial.

Ceuta se concentra este domingo en una manifestación para lanzar un grito de auxilio a España y a Europa

Crisis Migratoria en Ceuta

Publicidad

Sociedad

Coche Guardia Civil.

Detenidas ocho personas por robos con violencia e intimidación en comercios de Tenerife

Se acerca la época de danas a las zonas ya afectadas de Valencia

Se acerca la época de danas a las zonas ya afectadas de Valencia

Las termitas arrasan con un pueblo de Burgos

Las termitas arrasan con un pueblo de Burgos

Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria
CRISIS MIGRATORIA

Ceuta alza la voz ante la crisis migratoria: miles de personas se concentran tras una jornada que eleva a 83 los muertos

Crisis Migratoria en Ceuta
Crisis migratoria

Ceuta se concentra este domingo en una manifestación para lanzar un grito de auxilio a España y a Europa

Crisis migratoria en Ceuta
Crisis de Ceuta

Cronología de un aviso anunciado por varias fuentes y agencias de inteligencia

Los avisos sobre un cruce masivo a nado se acumularon durante semanas antes del 30 de julio. A través de grupos de WhatsApp se coordinó el desplazamiento y con las redes sociales se extendió.

A la espera del eclipse en Burgos
Eclipse

Miedo al caos en el eclipse solar: vetan accesos a parques naturales y caminos forestales por riesgo de incendio

Del cierre de 15 parques valencianos a las restricciones en la playa de Las Catedrales: las autoridades frenan el turismo masivo por seguridad.

Migrantes

Ceuta al límite: la crisis de acogida de menores recuerda a los peores momentos vividos en Canarias

Piscina municipal

Muere un hombre de 58 años en una piscina de un cortijo en Cómpeta, Málaga

Matías Prats presentando este domingo 9 de agosto

Matías Prats y el simbolismo del eclipse solar: "Es como para quedarse..."

Publicidad