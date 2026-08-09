Una menor de edad resulta herida tras recibir una puñalada en Jaén

Una menor de 17 años ha resultado herida tras ser apuñalada durante una pelea con otra joven mayor de edad en la plaza de la Constitución de Torredonjimeno, en Jaén.

Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho y media de la tarde de este sábado. Varios testigos alertaron al Servicio de Emergencias 112 después de presenciar cómo una joven apuñalaba a otra en una céntrica plaza del municipio.

La Policía Local acompañó a la menor herida hasta un centro sanitario para que recibiera atención médica.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de la pelea y determinar las responsabilidades.

Apuñalamiento reciente en Murcia que acabó en muerte

El apuñalamiento se produce apenas unos días después de que una mujer de 44 años muriera acuchillada por su pareja en un centro comercial y este se diera a la fuga.

La Delegación del Gobierno de la Región de Murcia confirmó por su parte que recibió una llamada desde el centro comercial de la ciudad, en la que se informaba sobre el cuerpo de una mujer con signos de violencia. Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que acudieron inmediatamente al lugar confirmaron los hechos y decidieron acordonar y proteger la zona. La Policía Nacional solicitó asistencia sanitaria, pero el médico de la ambulancia que llegó al lugar de los hechos sólo pudo confirmar su muerte.

La investigación se desarrolló de forma coordinada el Grupo de Homicidios junto a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con la ayuda de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional.

Los hechos fueron investigados como un posible caso de violencia de género, y el hombre autor del asesinato ya ha pasado a disposición judicial.