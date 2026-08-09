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Noticias de hoy, domingo 9 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 9 de agosto de 2026. La actualidad nacional como la crisis migratoria de Ceuta o los incendios que afectan a varias zonas de nuestro país, a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 9 de agosto de 2026

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Estas son algunas de las noticias más destacadas de este domingo 9 de agosto.

Crisis migratoria en Ceuta

Este domingo, nuestro país se enfrenta al segundo día de los controles temporales a los viajeros procedentes de Italia, una medida que estará inicialmente en vigor hasta el 7 de septiembre y que responde a las restricciones impuestas por el Gobierno italiano a los pasajeros llegados desde España.

Precisamente hoy, el BOE ha publicado la orden del Ministerio de Interior, firmada por Fernando Grande Marlaska, por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras españolas, con respecto a los vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de Italia.

Atentos a los incendios en Huelva y Castellón

El incendio de Niebla sigue aumentando hasta el punto de tener que desalojar a 340 personas ante la evolución de las llamas, tal y como ha comunicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Según ha informado Sanz, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía (EMA) ha remitido un mensaje Es-Alert a los móviles de los habitantes de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo, todas localidades de Huelva.

Mientras tanto el incendio asola la provincia de Castellón, y se encuentran afectadas las zonas de Serra d' en Galceran, Tirig y Culla, donde acudió un amplio dispositivo formado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, de la Generalitat Valenciana y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por su parte, el Gobierno valenciano, ha movilizado 20 unidades, mientras que la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado también efectivos del Tercer Batallón para colaborar en las labores de extinción.

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