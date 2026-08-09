Matías Prats y el simbolismo del eclipse solar: "Es como para quedarse..."

Es difícil que haya gente que todavía no sepa que el próximo miércoles 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total que será visible en algunas zonas de España, eso sí, siempre que la nubosidad lo permita.

Matías Prats: "Como para quedarse... eclipsado"

Será un acontecimiento para miles de personas que llevan días, semanas e incluso meses esperando ese día. El propio Matías Prats ha querido ironizar sobre el tema y 'marcarse' uno de sus habituales chascarrillos: "Más allá del valor científico, este fenómeno representa un momento de simbolismo para los que creen en las energías, la alineación de los ciclos cósmicos y los rituales de renovación... Como para quedarse... eclipsado".

La relevancia de este suceso ha atraído a turistas de todo el mundo, y algunos de ellos llevan mucho tiempo preparándose para este momento.

Cabe recordar la importancia de utilizar unas gafas adecuadas para aquellos que quieran presenciarlo.

Y mucho ojo a las personas que para disfrutar de este acontecimiento se deciden a cambian los rituales por los amuletos.

Después de una pandemia en la que iban a ser tres o cuatro casos, una nevada llamada Filomena que colapsó el país, un volcán en La Palma, un apagón que sería solo unos 'minutitos', ahora llega un eclipse total que durará poco más de un minuto... o eso dicen.