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Muere una persona tras caer de un caballo en Verín, Ourense

Una persona ha fallecido este domingo en Verín (Ourense) después de sufrir una caída de un caballo mientras circulaba por un camino de tierra en la parroquia de Tamagos, según ha informado el 112 Galicia.

Foto de archivo del 112 Galicia

Foto de archivo del 112 Galicia Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Una persona ha muerto este domingo después de caer de un caballo en un camino de tierra de la parroquia de Tamagos, en el municipio ourensano de Verín.

La central de emergencias recibió el aviso de un particular que alertaba de que una persona había sufrido una caída mientras montaba a caballo y permanecía inconsciente a consecuencia del accidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que llegaron a movilizar el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Una vez en la zona, los sanitarios comprobaron que la víctima había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Los profesionales practicaron las correspondientes maniobras de reanimación, aunque finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.

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