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Detenido en Zaragoza a un miembro de una organización criminal que estafaba a ancianos en cajeros automáticos

Los delincuentes tenían su base en Francia y actuaban con el método de 'scalping' engañando a los ancianos y robándoles la tarjeta.

Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía Nacional Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre, integrante de un grupo criminal itinerante con base en Francia, especializado en estafar a personas mayores en cajeros automáticos. Se le atribuyen 14 estafas y un perjuicio económico cercano a los 60.000 euros.

Los delincuentes utilizaban el conocido como método del 'scalping'. Abordaban a la víctima mientras utilizaba el cajero y le advertían de que se había dejado un billete de 20 euros. Mientras comprobaba si era cierto, aprovechaban para observar su código PIN y, en un momento de distracción, le robaban la tarjeta.

Después le hacían creer que el cajero se había quedado con ella y le recomendaban acudir a la oficina bancaria para recuperarla. Con la tarjeta y el código PIN ya en su poder, realizaban extracciones de dinero en efectivo.

El detenido fue localizado el pasado 23 de julio, después de una investigación que ha permitido identificar también a otros miembros del grupo. Se trata de una banda con una elevada movilidad que se desplazaba desde Francia a distintos puntos de España para cometer los robos durante unos días y regresar después al país galo.

La Policía ha podido determinar que actuaron en las provincias de Zaragoza, Huesca, Valencia, Granada, Santander, Castellón, Madrid, Alicante y Murcia.

La movilidad internacional de los sospechosos y el hecho de que no tuvieran antecedentes en España dificultaron la investigación. Finalmente, uno de los integrantes fue detenido y puesto a disposición judicial. El juez decretó su ingreso provisional en prisión.

La Policía Nacional recomienda extremar las precauciones al utilizar cajeros, evitar que desconocidos se sitúen demasiado cerca y no facilitar nunca la tarjeta ni el código PIN. Ante cualquier problema, aconseja contactar directamente con la entidad bancaria y no seguir las indicaciones de tercero.

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