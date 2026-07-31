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Muere una mujer de 27 años apuñalada en Santander y detienen su pareja, un hombre de 39

La Policía está investigando el homicidio como un presunto caso de violencia de género.

Coche de Policía Nacional

Coche de Policía Nacional Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Este viernes, una mujer de 27 años ha muerto apuñalada en una vivienda de Santander. Tras ello, un hombre de 38 años, su pareja, ha sido detenido por la Policía Nacional. El homicidio se investiga como un presunto caso de violencia de género, que habría ocurrido este mediodía en un piso de una céntrica calle de la capital cántabra, según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno.

El detenido ha sido trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional en Santander. Ha sido él mismo quien ha llamado a la Policía y ha confesado los hechos.

A eso de las 12:30 horas, el 091 de la Policía Nacional recibió una llamada en la que se solicitaba la presencia de efectivos en el domicilio en cuestión. Ya en la vivienda, los agentes han localizado en su interior a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca, ante lo que solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios que, una vez el lugar, solo han podido confirmar la muerte de la víctima.

Han detenido al hombre en el domicilio

Allí mismo, los policías han llevado a cabo la detención de un hombre, pareja de la fallecida, que se ha confesado autor de los hechos.

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