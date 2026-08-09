Miedo al caos en el eclipse solar: vetan accesos a parques naturales y caminos forestales por riesgo de incendio

El eclipse solar total previsto para este miércoles 12 de agosto ha puesto en alerta a varios municipios y comunidades autónomas de España. Ante las previsiones de desplazamientos masivos para presenciar este fenómeno astronómico histórico, las administraciones locales y autonómicas de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia han comenzado a aplicar medidas restrictivas sin precedentes.El elevado riesgo de incendio, junto con la densa masa forestal y la vegetación seca, genera preocupación por el impacto que puedan tener estas posibles aglomeraciones en el entorno rural.

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant corta accesos ante la proximidad de la masa forestal

En el sur de Cataluña, punto clave para la observación del eclipse total, el Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) ha activado un plan de choque preventivo. Se prohíbe el paso de personas y vehículos por varios caminos forestales durante los días 11 y 12 de agosto para evitar esas concentraciones masivas.

La decisión busca prevenir emergencias graves: al producirse el fenómeno al atardecer, una hipotética evacuación por fuego resultaría extremadamente compleja. Se instalarán vallas e información en los accesos. Además, si el Plan Alfa de riesgo de incendio llega al nivel 4, se clausurará la totalidad de sus vías forestales.Entre los vecinos, el temor es palpable por la cercanía de las viviendas a la vegetación: “A cien metros tenemos el bosque; si hay un incendio, lo tenemos encima”, advierte Julià, residente en la zona.

Tres Cantos suspende su programa oficial y cierra el paso de vehículos al Monte de El Pardo

En la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Cantos también ha optado por la cautela y ha cancelado todo su programa de actividades para la observación del eclipse. La decisión municipal se ha tomado como medida de prevención extrema ante las altas temperaturas del verano y el elevado riesgo de incendio forestal que afecta a la región.Para proteger este entorno natural y evitar situaciones de peligro, el municipio ha blindado el acceso a la zona. En concreto, se ha prohibido totalmente la entrada de vehículos a la finca de Valdeloshielos, en el límite con el Monte de El Pardo, con el objetivo de prevenir colapsos en el tráfico y garantizar la conservación del espacio.

Cierre de 15 parques naturales en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana también frena en seco las visitas a la naturaleza durante la jornada del fenómeno. La Generalitat ha ordenado la clausura total de 15 espacios protegidos repartidos por las tres provincias, incluyendo parajes como el Penyagolosa, la Serra d'Espadà, la Tinença de Benifassà o el Camí dels Pelegrins de les Useres.La medida impide a los visitantes caminar por senderos o atajar campo a través en cualquier monte valenciano. A este veto a la movilidad se suma la prohibición absoluta de hacer fuego en todo el entorno forestal para evitar cualquier conato de incendio.

Galicia prohíbe el acceso a playas y miradores en A Mariña

El mapa de restricciones se extiende también a la franja cantábrica. En A Mariña, las autoridades han vetado el acceso a cerca de una treintena de puntos naturales por el elevado riesgo de colapso y las dificultades para evacuar a la multitud.La medida afecta de lleno a parajes tan concurridos como Illa Pancha, el entorno de O Cargadoiro o las pasarelas de madera entre Arealonga y la playa de Las Catedrales. Para reforzar la seguridad en el momento cumbre del fenómeno, en Barreiros se prohibirá el baño en todas sus playas a partir de las siete de la tarde el día del eclipse.