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Detenido el hombre que asesinó con 30 puñaladas una anciana de 86 años en Alcaudete, en Jaén

Un vecino de 46 años ha sido arrestado en la madrugada de este martes por su presunta implicación en la muerte. El móvil del crimen sería el robo de la vivienda.

Coche de la Guardia Civil.

Coche de la Guardia Civil. Europa Press

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Toñi Portillo
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido en Alcaudete (Jaén) a un vecino de 46 años como presunto autor de la muerte por arma blanca de una mujer de 86 años cuyo cuerpo fue hallado este domingo en el interior de su vivienda. La detención se produjo sobre las cinco de la mañana de este martes, cuando la víctima, Araceli, se dio cuenta de que alguien había entrado en su casa y vio la presencia de un hombre. Tuvo tiempo de alertar y de pulsar el botón de teleasistencia, pero poco después su hija, que vive a pocos metros, acudió a la vivienda y encontró el cadáver. El presunto agresor había huido.

Tres guardias civiles resultaron heridos durante la intervención para llevar a cabo la detención, aunque hasta el momento no ha trascendido información sobre su estado. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló este lunes que el móvil del crimen, según las pesquisas, “tiene que ver con el robo en la vivienda”, lo que apunta a que el presunto autor pudo entrar en la casa con intención de sustraer objetos y, al ser descubierto, agredió a la víctima. Según han relatado testigos, Araceli murió apuñalada, con casi tres docenas de cuchilladas, una muerte especialmente violenta que ha impactado a todo el pueblo.

Un pueblo conmocionado

El crimen ha conmocionado a la población de Alcaudete, un municipio jiennense de poco más de 10.000 habitantes donde Araceli era muy conocida. Vecinos del pueblo la describen como una mujer que luchó mucho y trabajó duro para sacar adelante a sus hijos, y que llegó a la localidad siendo muy joven, cuando sus padres se instalaron allí como guardianes de una finca. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, desde el lunes por la tarde, y ayer se celebró un minuto de silencio a las puertas del consistorio. El funeral, por la tarde, congregó a buena parte del pueblo, que se volcó con la familia doliente.

La investigación, coordinada por la Guardia Civil y la Policía Local, logró dar con el sospechoso tras una intensa labor de rastreo en casas deshabitadas, cortijos abandonados y garajes de la zona, ya que nadie fue testigo directo del crimen más allá de la hija que encontró el cuerpo. El suceso ha generado inseguridad y miedo entre los vecinos, especialmente entre quienes tienen cortijos y trabajan en el campo, por temor a que el responsable pudiera estar aún suelto. Sin embargo, una vez confirmada la detención, las autoridades locales han valorado positivamente el trabajo de los cuerpos de seguridad, que han logrado resolver el caso con rapidez en un entorno rural donde la visibilidad delictiva suele ser escasa.

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