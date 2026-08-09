Muere un hombre de 58 años en una piscina de un cortijo en Cómpeta, Málaga

Un hombre de 58 años ha muerto en la mañana de este domingo en una piscina situada en un cortijo de la localidad malagueña de Cómpeta, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El suceso se ha producido en una propiedad próxima al Camino de Corca. El Teléfono de Emergencias 112 recibió a las 7.05 horas una llamada de socorro en la que se alertaba de que un hombre había sido encontrado inconsciente en el agua.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, varias personas habían conseguido sacar a la víctima de la piscina.

La sala coordinadora movilizó inmediatamente hasta el lugar al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a efectivos de la Guardia Civil.

Una vez en el cortijo, los profesionales sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre, de 58 años.

Por el momento se desconocen las circunstancias que rodean el suceso y no ha trascendido qué pudo provocar que el hombre quedara inconsciente en la piscina.

19 personas murieron en piscinas en julio en España

El fallecimiento se produce en plena temporada de baño y después de un mes de julio que dejó 91 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos en España, según el último Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

De esas víctimas, 19 fallecieron en piscinas, mientras que 45 lo hicieron en playas, nueve en ríos y otras 18 en embalses, puertos, lagos, presas, canales y otros espacios acuáticos.

Julio fue además el segundo mes con más fallecimientos por ahogamiento de lo que va de 2026, únicamente por detrás de junio, cuando se registraron 92. Entre el 1 de enero y el 31 de julio, la cifra acumulada asciende ya a 308 personas fallecidas en España, de las que 240 eran hombres y 68 mujeres.

Andalucía encabeza el balance por comunidades autónomas en lo que va de año, con 49 muertes por ahogamiento hasta el 31 de julio, seguida de Cataluña, con 44; Galicia, con 42; Canarias, con 38; y la Comunidad Valenciana, con 30.

La Federación recuerda que el riesgo se mantiene en todo tipo de espacios acuáticos y recomienda extremar la precaución durante la temporada de baño, conocer las condiciones del lugar antes de entrar al agua y recurrir inmediatamente al servicio de socorrismo o al 112 ante cualquier emergencia.