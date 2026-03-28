Apuñalan a un joven de 18 años en una pelea en pleno centro de Salamanca

Un joven de unos 18 años ha resultado herido este sábado por la noche tras recibir dos puñaladas durante una pelea con otro joven en la céntrica callePrior de Salamanca, a escasos metros de la Plaza Mayor.

El suceso tuvo lugar en torno a las 21:45 horas, cuando una discusión entre ambos derivó en una agresión con arma blanca. El herido fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado consciente en ambulancia al Hospital de Salamanca, según fuentes municipales.

La intervención de la Policía y de los equipos sanitarios generó una notable expectación entre los numerosos viandantes que se encontraban en la zona, especialmente concurrida por la celebración del Sábado de Pasión.

El incidente se produjo además pocos minutos antes de la salida de la procesión de la Hermandad Franciscana, lo que contribuyó a la presencia masiva de personas en el centro de la ciudad en el momento de los hechos.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la pelea ni sobre la identidad del agresor.

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