Requisitos, plazos y qué ocurre con los antecedentes, todas las claves de la regularización de migrantes

Con Pedro Sánchez de viaje oficial por China, ha sido el vicepresidente primero Carlos Cuerpo quien ha presidido el Consejo de Ministros de este martes en el que se ha aprobado la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos.

Sánchez ha publicado una carta para la ciudadanía en la que asegura sentir "orgullo de ser español". "Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica".

Sánchez ha puesto en acento en que esta regularización es, "ante todo, un acto de normalización". "De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Personas que cuidan a nuestros mayores. Que trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Que innovan, que emprenden, cuyos hijos comparten aulas, juegos y futuro con los nuestros. Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos -y la que aspiramos a ser".

A continuación vamos a tratar punto por punto las claves de esta medida.

¿Cuándo se podrá solicitar?

A partir del 16 de abril los solicitantes podrán comenzar a pedirla de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo de forma presencial. Eso sí, no será hasta el día 20 de abril cuando podrán personarse para formalizar la solicitud.

Requisitos para solicitar la regularización

El primero de los condicionantes para poder beneficiarse de esta medida es encontrarse en situación irregular. Estar en España desde antes del pasado 1 de enero de 2026.

Haber acumulado cinco meses de residencia en España de forma ininterrumpida.

Se quedan fuera los solicitantes del estatuto de apátrida

Como respuesta a una de las recomendaciones del Consejo de Estado los solicitantes del estatuto de apátrida, como los saharuis, no podrán beneficiarse de esta medida ya que no se encuentran en situación irregular y disponen de un estatuto específico en base a su situación.

¿Qué ocurre con aquellas personas que tengan antecedentes penales?

En términos generales el Consejo de Estado avaló la medida, pero hizo alguna observación como por ejemplo sobre la flexibilidad que ofrece para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

Lo que trascendió del borrador era que aquellos que no consiguiesen su certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, lo podrá recabar el Gobierno de España y, si este no lo consigue en otro mes, bastará con aportar una declaración responsable del interesado. Sin embargo, este último punto lo considera "inadecuado" el Consejo de Estado.

¿Cuándo finaliza el plazo?

Su publicación en el BOE está prevista para el miércoles 15 de abril y tendrá un plazo de dos meses y medio que finalizará el 30 de junio.

Otras regularizaciones aprobadas por PSOE y PP

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP y cuatro por el PSOE.

En la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.