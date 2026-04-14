Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Regularización de migrantes

Requisitos, plazos y qué ocurre con los antecedentes, todas las claves de la regularización de migrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado la regularización de migrantes. Analizamos todas las claves.

La reforma del Reglamento de Extranjer&iacute;a permitir&aacute; a los extranjeros entrar en el mercado laboral espa&ntilde;ol con m&aacute;s facilidad

La reforma del Reglamento de Extranjería permitirá a los extranjeros entrar en el mercado laboral español con más facilidadEFE/Emilio Naranjo

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Con Pedro Sánchez de viaje oficial por China, ha sido el vicepresidente primero Carlos Cuerpo quien ha presidido el Consejo de Ministros de este martes en el que se ha aprobado la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos.

Sánchez ha publicado una carta para la ciudadanía en la que asegura sentir "orgullo de ser español". "Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica".

Sánchez ha puesto en acento en que esta regularización es, "ante todo, un acto de normalización". "De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Personas que cuidan a nuestros mayores. Que trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Que innovan, que emprenden, cuyos hijos comparten aulas, juegos y futuro con los nuestros. Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos -y la que aspiramos a ser".

A continuación vamos a tratar punto por punto las claves de esta medida.

¿Cuándo se podrá solicitar?

A partir del 16 de abril los solicitantes podrán comenzar a pedirla de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo de forma presencial. Eso sí, no será hasta el día 20 de abril cuando podrán personarse para formalizar la solicitud.

Requisitos para solicitar la regularización

  • El primero de los condicionantes para poder beneficiarse de esta medida es encontrarse en situación irregular. Estar en España desde antes del pasado 1 de enero de 2026.
  • Haber acumulado cinco meses de residencia en España de forma ininterrumpida.

Se quedan fuera los solicitantes del estatuto de apátrida

Como respuesta a una de las recomendaciones del Consejo de Estado los solicitantes del estatuto de apátrida, como los saharuis, no podrán beneficiarse de esta medida ya que no se encuentran en situación irregular y disponen de un estatuto específico en base a su situación.

¿Qué ocurre con aquellas personas que tengan antecedentes penales?

En términos generales el Consejo de Estado avaló la medida, pero hizo alguna observación como por ejemplo sobre la flexibilidad que ofrece para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

Lo que trascendió del borrador era que aquellos que no consiguiesen su certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, lo podrá recabar el Gobierno de España y, si este no lo consigue en otro mes, bastará con aportar una declaración responsable del interesado. Sin embargo, este último punto lo considera "inadecuado" el Consejo de Estado.

¿Cuándo finaliza el plazo?

Su publicación en el BOE está prevista para el miércoles 15 de abril y tendrá un plazo de dos meses y medio que finalizará el 30 de junio.

Otras regularizaciones aprobadas por PSOE y PP

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP y cuatro por el PSOE.

En la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Moncloa cree que la decisión del juez Peinado de procesar a Begoña Gómez "no es casual"

Bolaños

Publicidad

España

Juanma Moreno interviene en la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP en Sevilla. A 25 de marzo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido con la Junta Directiva Autonómica del partido en Sevilla. 25 MARZO 2026 Rocío Ruz / Europa Press 25/03/2026

El 'CIS andaluz' da la "casi" mayoría absoluta para el PP de Juanma Moreno en las próximas elecciones

Elecciones Andalucía

Cuándo son las elecciones de Andalucía 2026

La reforma del Reglamento de Extranjería permitirá a los extranjeros entrar en el mercado laboral español con más facilidad

Requisitos, plazos y qué ocurre con los antecedentes, todas las claves de la regularización de migrantes

Entrevista al abogado Carlos Lacaci sobre el procesamiento de Begoña Gómez
Begoña Gómez

El abogado Carlos Lacaci advierte de que Begoña Gómez puede enfrentarse a "penas de prisión graves"

Primeras palabras de Sánchez tras la imputación de Begoña: "Que la justicia haga justicia, el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio"
Pedro Sánchez

Primeras palabras de Pedro Sánchez tras el procesamiento de Begoña: "Que la justicia haga justicia, el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio"

Se cumplen 95 años de la Segunda República
Segunda República

95 años de la Segunda República: el día que España cambió y el debate que nunca terminó

Un viaje al nacimiento, los logros, las tensiones y el legado aún discutido de aquel periodo de nuestra historia.

El PP cita a Ábalos en la 'comisión Koldo' del Senado el 8 de enero
Caso Mascarillas

La quinta jornada del juicio por el caso mascarillas sienta en el Supremo a siete testigos, entre ellos Jesús Manuel Gómez

Jesús Manuel Gómez fue cesado por el ministro Óscar Puente en 2024 en medio de la investigación tras los resultados de la auditoría sobre los contratos.

Bolaños

Moncloa cree que la decisión del juez Peinado de procesar a Begoña Gómez "no es casual"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto ‘Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez’ en el Espacio Jorge Juan, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). Acto enmarcado en la ofensiva fiscal del Partido Popular coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta, en el que la dirección popular denuncia el aumento de la recaudación y de la presión fiscal bajo el Gobierno de Sánchez y reivindica rebajas de impuestos y la deflacta...

El PP ganaría en unas posibles elecciones generales y sumaría con Vox más de 200 escaños, según un sondeo de NC Report

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña

El presidente de Adif cuestiona el informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz y pide prudencia

Publicidad