La playa o un castillo al atardecer han sido lugares privilegiados para los primeros encuentros. Llegan sin ataduras, pero no les importaría volver a casa un poco más "comprometidos".

Tienen entre 20 y 62 años y disfrutan de la soltería en compañía. Y aunque muchos no van buscándolo, no descartan decir sí al amor. "He venico a conocer gente y si surge el amor pues perfecto", asegura uno de los participantes.