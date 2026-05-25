Promete un viaje a Senegal a sus empleados si Dani Martín comenta su publicación en Instagram

De Boiro a Senegal. Esa es la promesa que Noelia le ha hecho a su equipo. Esta emprendedora coruñesa se ha comprometido a llevar a sus empleados y compañeros de viaje al país africano si logran el reto que explican en su perfil.

Pancomido es un negocio de hostelería con locales en Boiro y Ribeira, en la provincia de A Coruña. ¿Y por qué quieren ir exactamente a Senegal? Porque es el país de origen de uno de los miembros del equipo. "Siempre le decíamos que nos tenía que llevar a conocer su tierra y a su gente", nos explica Noelia. Así que, cuando esta emprendedora decidió lanzar el reto, la recompensa estaba clara.

No se trata de un viaje menor; sale por un pico. Por eso, el reto para conseguirlo tenía que estar a la altura. Noelia se comprometió a cumplir el deseo de sus empleados si su cuenta de Instagram llega a los 15.000 seguidores, el reel que lo anuncia alcanza los 20.000 likes y, aquí viene lo más curioso, si Dani Martín comenta la publicación.

Seguidores y likes van en aumento

Sobra decir que estamos ante una fan del cantante con todas las letras. "Yo soy muy fan de él", nos dice entre risas. Le sigue desde sus comienzos, desde el inicio de El Canto del Loco, y loca se va a volver -si se nos permite la expresión- si consigue su objetivo. Ella y toda la plantilla, claro, que podrá celebrarlo por todo lo alto mientras conoce Senegal.

Los seguidores han ido creciendo y los likes también se acumulan en la publicación. Igual que las menciones al cantante. "Le estuvimos etiquetando, pero nada, no comentaba", relata. Así que tomaron cartas en el asunto.

El artista se encuentra en plena gira por España para celebrar sus 25 años de carrera musical. A estas alturas, todos nos podemos imaginar que Noelia tenía entradas para este concierto; no iba a ser menos. Ella y su equipo las tenían desde hacía dos años. Era su oportunidad para que el cantante conociera su objetivo.

Campaña de marketing en el concierto del cantante

No se lo pensaron: Noelia y sus compañeros se plantaron en el Coliseum de A Coruña dispuestos a todo. Llevaron pancartas gigantes, repartieron flyers entre el público y, la joya de la corona, hicieron camisetas con un mensaje: "Dani, cómo me gustaría contarte que nos vamos a Senegal gracias a ti. Ya nada volverá a ser como antes si comentas este vídeo". Con QR incorporado, por supuesto.

El que la sigue la consigue y, finalmente, lograron que Dani Martín cogiese una de las camisetas que le lanzaron al escenario. "Creo que no entendió bien el mensaje, pero bueno", sonríe. Entendido o no, el hecho es que la cogió. Ahora falta que comente, claro. Y no se rinden: seguirán intentándolo.

"Seguimos sin vacaciones, pero ahora Dani Martín ya sabe que existimos", explican en el vídeo que han subido a la cuenta de Pancomido para resumir lo que dio de sí el concierto. Así es que la campaña continúa. Veremos si Dani Martín acaba poniendo la banda sonora al viaje soñado de este equipazo que, sin duda, va más allá de lo profesional.

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