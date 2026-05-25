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El incendio de Doñana continúa activo pero confinado y bajo sospecha de intencionalidad

11 medios aéreos y 120 efectivos trabajan sobre el terreno para dar por estabilizado el incendio en las próximas horas.

Junta desvincula los incendios en Almonte de la romería de El Rocío y aprecia "posible intencionalidad"

El incendio en el paraje de Marismillas en Almonte | EUROPAPRESS

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Elena Álvarez
Publicado:

Activo pero confinado, así permanece el incendio declarado en la tarde de este domingo en el paraje de Marismillas, dentro del Parque Natural de Doñana en el término municipal de Almonte en Huelva.

El consejero de Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz señalaba "seguimos trabajando intensamente para estabilizar el incendio cuanto antes". Agregaba que se han reforzado los medios en la zona con la incorporación progresiva de 11 medios aéreos y 120 efectivos. Durante la madrugada, más de un centenar de profesionales han estado trabajando sobre el terreno tratando de detener la expansión de las llamas. A esa hora el fuego quedaba confinado entre las dunas, la playa y la marisma.

Las previsiones meteorológicas son favorables para este incendio que, aunque continúa activo, presenta una evolución favorable. El consejero aparte de señalar que en las próximas horas podría quedar estabilizado, ha apuntado a una posible intencionalidad del mismo debido a la hora y al lugar en el que se origina y la sucesión de fuegos en la zona, aunque se descarta en principio que estén vinculados. Desde la Junta se ha trasladado un mensaje de tranquilidad al señalar que no existe riesgo para la aldea de El Rocío.

La investigación sigue abierta

Desde primera hora tres helicópteros pesados, cuatro semipesados, uno ligero, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación trabajan en las labores de extinción junto al operativo formado por más de un centenar de efectivos, nueve autobombas y dos tractores, además de las unidades especializadas UMMT, UMIF y UNASIF.

El otro incendio declarado en el paraje Corral de Félix en Doñana que durante la tarde del domingo extinguido. Es lo que se espera a lo largo del día con este incendio de Marismillas. La investigación sobre las causas sigue abierta de ahí que desde la Junta se haya pedido prudencia.

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Noticias de hoy, domingo 24 de mayo de 2026

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