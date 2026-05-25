Muere un hombre en un incendio de un almacén habilitado como vivienda en Barcelona

Un hombre ha fallecido esta mañana de lunes en un incendio registrado en un almacén habilitado como vivienda en los bajos de un edificio de Cabrera de Mar (Barcelona). Según han dado a conocer los Bombers de la Generalitat a través de un comunicado, el cuerpo de emergencias fue avisado pocos minutos antes de las ocho de la mañana a raíz de un incendio en los bajos de un edificio, que acumulaba mucha chatarra en su interior, ubicado en la avenida Maresme. Según los primeros indicios, el incidente se habría producido de manera accidental, y en el interior del local totalmente afectado por el fuego los bomberos han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad aun no se conoce.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cuatro dotaciones del parque de bomberos de Mataró (una unidad de mando ligera, una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada y una autoescalera automática), mientras que los Mossos d'Esquadra han desplazado 4 patrullas de seguridad ciudadana de Mataró (Barcelona) y ha acudido el jefe de Turno Regional Operativo de la Regió Policial Metropolitana Nord. Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado dos ambulancias.

Un incendio en un céntrico hotel de Málaga obliga a desalojar a un centenar de personas

Precisamente esta misma madrugada, más de un centenar de personas han sido desalojadas de un céntrico hotel de Málaga en el que, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. La alerta saltó alrededor de la 1:30 horas de la madrugada. Fueron particulares quienes llamaron al 112 avisando de un incendio en un hotel de la calle Cerrojo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Nacional. El fuego sigue activo en algunos puntos interiores lo que obliga a los bomberos a seguir trabajando en la zona. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que el fuego se ha originado, según las primeras pesquisas, en el bar Gran Café, que está debajo del hotel y se ha extendido al mismo, que está justo encima.

Las causas por las que se ha originado el fuego siguen estudiándose y también comprueban el aseguramiento de la estructura afectada. La Policía Local ha cortado el tráfico en algunas calles y en los accesos peatonales alrededor del edificio por lo que está ocasionando retenciones en los zonas cercanas al lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.