Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIO

Muere un hombre en un incendio de un almacén habilitado como vivienda en Barcelona

El incendio ha afectado a un local de tipo almacén que estaba habilitado como vivienda y con chatarra en su interior, en el que los bomberos han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre.

Imagen de archivo de los Bombers de Catalu&ntilde;a

Imagen de archivo de los Bombers de CataluñaWikipedia

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Un hombre ha fallecido esta mañana de lunes en un incendio registrado en un almacén habilitado como vivienda en los bajos de un edificio de Cabrera de Mar (Barcelona). Según han dado a conocer los Bombers de la Generalitat a través de un comunicado, el cuerpo de emergencias fue avisado pocos minutos antes de las ocho de la mañana a raíz de un incendio en los bajos de un edificio, que acumulaba mucha chatarra en su interior, ubicado en la avenida Maresme. Según los primeros indicios, el incidente se habría producido de manera accidental, y en el interior del local totalmente afectado por el fuego los bomberos han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad aun no se conoce.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cuatro dotaciones del parque de bomberos de Mataró (una unidad de mando ligera, una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada y una autoescalera automática), mientras que los Mossos d'Esquadra han desplazado 4 patrullas de seguridad ciudadana de Mataró (Barcelona) y ha acudido el jefe de Turno Regional Operativo de la Regió Policial Metropolitana Nord. Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado dos ambulancias.

Un incendio en un céntrico hotel de Málaga obliga a desalojar a un centenar de personas

Precisamente esta misma madrugada, más de un centenar de personas han sido desalojadas de un céntrico hotel de Málaga en el que, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. La alerta saltó alrededor de la 1:30 horas de la madrugada. Fueron particulares quienes llamaron al 112 avisando de un incendio en un hotel de la calle Cerrojo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Nacional. El fuego sigue activo en algunos puntos interiores lo que obliga a los bomberos a seguir trabajando en la zona. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que el fuego se ha originado, según las primeras pesquisas, en el bar Gran Café, que está debajo del hotel y se ha extendido al mismo, que está justo encima.

Las causas por las que se ha originado el fuego siguen estudiándose y también comprueban el aseguramiento de la estructura afectada. La Policía Local ha cortado el tráfico en algunas calles y en los accesos peatonales alrededor del edificio por lo que está ocasionando retenciones en los zonas cercanas al lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cirugías sugeridas por la IA, una peligrosa moda que puede poner en riesgo la salud

Los peligros de consultar a la IA por cirugías estéticas

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de los Bombers de Cataluña

Muere un hombre en un incendio de un almacén habilitado como vivienda en Barcelona

Junta desvincula los incendios en Almonte de la romería de El Rocío y aprecia "posible intencionalidad"

El incendio de Doñana continúa activo pero confinado y bajo sospecha de intencionalidad

Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga

A juicio un cura por abusar de cuatro mujeres: las sedaba y las grababa mientras estaban inconscientes

Los peligros de consultar a la IA por cirugías estéticas
Inteligencia Artificial

Cirugías sugeridas por la IA, una peligrosa moda que puede poner en riesgo la salud

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 25 de mayo de 2026

Incendio en un hotel de Málaga
Incendio Málaga

Un incendio en un céntrico hotel de Málaga obliga a desalojar a un centenar de personas

El fuego sigue activo en algunos puntos del interior y se analiza la seguridad de las estructuras afectadas.

Salto de la reja
Romería del Rocío

Los almonteños saltan la reja a las 3:02 de la madrugada dando comienzo a la procesión de la Virgen del Rocío

Con el salto de la reja y la procesión se pone fin a la romería de El Rocío.

Efemérides de hoy 25 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 25 de mayo?

Efemérides de hoy 25 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 25 de mayo?

Diez incendios registrados en Andalucía y Extremadura este fin de semana

Diez incendios registrados en Andalucía y Extremadura este fin de semana

Javier Calvo y Javier Ambrossi hablan después de su reconocimiento en el Festival de Cannes en Francia.

Los Javis se convierten en el auténtico fenómeno de Cannes

Publicidad