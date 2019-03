El marido de la mujer atacada con ácido, en prisión como sospechoso de inducir la agresión

Ozguir Dogan, el marido de la mujer al que un desconocido arrojó ácido sulfúrico a su rostro el pasado miércoles en Madrid, ha pasado su primera noche en prisión. La detención se producía momentos después de una entrevista en la que el hombre defendía su inocencia. "¿Cómo voy a ser yo capaz de hacer daño a mi mujer?", señalaba a Antena 3 Televisión.

La Policía cree que el ataque a María Ángeles Ruiz fue ideado por su propio marido. Ella le había manifestado su intención de separarse y el hombre podría haber encargado el ataque por venganza. No era la primera agresión que sufría la mujer. Cuando la pareja aún vivía en su domicilio del barrio madrileño de Ascao, en Madrid, María Ángeles sufrió un robo de su bolso por el procedimiento del tirón. Nunca supo quién era el asaltante, pero ahora la Policía ha encontrado en poder de su marido algunos de los objetos sustraídos.

La Policía tampoco cree que sean auténticas las amenazas que Özgüir denunció haber recibido en las semanas previas. Algunas enviadas a su teléfono móvil desde un número desconocido. Exageradamente mal escritas, el presunto remitente le confesaba ser el autor del anterior ataque a su mujer y añadía: "te he perseguido desde hace un mes, no quería pegar a tu novia pero necesito dinero, te hemos esperado y casi te acuchillamos". La Policía cree que estas y otras amenazas se las envió él mismo para preparar su coartada. Ahora Özgüir está acusado de homicidio en grado de tentativa, coacciones, robo con violencia y maltrato habitual. Además, la juez ha emitido una orden de alejamiento e incluso prohíbe que pueda llamar a su esposa desde prisión. Él continúa manteniendo su inocencia.

El suceso ocurrió el pasado día 20 junto al número 7 de la calle Río del Ulla del barrio de Pueblo Nuevo, del distrito madrileño de Ciudad Lineal, cuando María Ángeles Ruiz, de nacionalidad española y 29 años, caminaba por la calle y un hombre le tiró el líquido corrosivo en la cara. Dos días después, la Policía detuvo a Özgüir Dogan, de 33 años, origen kurdo y marido de la víctima, quien continúa ingresada en el Hospital Universitario La Paz.