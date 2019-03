El maquinista: "No quiero ver esto, era mejor que me hubiera muerto yo"

Evaristo es un vecino de Angrois que nunca imaginó convertirse en el protagonista de una tragedia de tal magnitud como la del accidente de Santiago, es uno de los héroes anónimos que ayudó a las víctimas a salir de los vagones, pero además, este gallego fue el hombre que tendió su brazo para que Francisco José Garzón pudiese ser atendido por los servicios de Emergencias.

Este domingo Antena 3 ha hablado con Evaristo que recuerda perfectamente cuales fueron las primeras palabras del maquinistas "me quiero morir, me quiero morir", asegurá que no hacía más que repetir que quería morirse y que decía "no quiero ver esto" o "hubiera sido mejor que hubiera muerto yo". Francisco José se apoyó en este hombre mientras se lamentaba de lo que acababa de ocurrir.

Julio, es el otro vecino que ayudó al conductor del Alvia siniestrado, a ambos les mencionó la velocidad. "Dijo que tenía que frenar y no pudo", además los dos escucharon como decía que "venía rápido". Evaristo ya le ha relatado al juez toda la conversación. El maquinista declarará esta tarde como imputado. El ministro del Interior avanzó este sábado que se le acusa de un delito de homicidio por imprudencia.