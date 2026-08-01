Muere una niña de 13 años en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim (Castellón)

Una niña de 13 años ha fallecido en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim (Castellón). El siniestro ha tenido lugar en la carretera AP-7 a la altura del municipio castellonense, según ha informado el Centro de Información y coordinación de Urgencias.

En torno a las 12:15 los servicios sanitarios han recibido el aviso que les alertaba del accidente, en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, en dirección Tarragona.

En la autocaravana viajaban cuatro personas, entre las que, además de la fallecida de 13 años, una mujer de 48 años y una menor de 15 han sido trasladadas al Hospital General de Castellón por politraumatismos. En el camión, viajaba únicamente un hombre que ha resultado ileso.

Varios accidentes en Castellon en los últimos meses

Este accidente con terrible, se suma a varios que han sucedido en la provincia de Castellón en estos últimos meses.

El pasado 21 de julio hubo un aparatoso accidente en el cruce de la avenida Casaldulch con la calle Orfebre Santalínea, donde un vehículo se salió de la calzada.