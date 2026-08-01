Accidente de tráfico
Muere una niña de 13 años en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim (Castellón)
En la autocaravana viajaban cuatro personas entre las que se encontraba la fallecida y dos personas que han resultado heridas, por su parte en el camión había solo un hombre que ha resultado ileso.
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Una niña de 13 años ha fallecido en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim (Castellón). El siniestro ha tenido lugar en la carretera AP-7 a la altura del municipio castellonense, según ha informado el Centro de Información y coordinación de Urgencias.
En torno a las 12:15 los servicios sanitarios han recibido el aviso que les alertaba del accidente, en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, en dirección Tarragona.
En la autocaravana viajaban cuatro personas, entre las que, además de la fallecida de 13 años, una mujer de 48 años y una menor de 15 han sido trasladadas al Hospital General de Castellón por politraumatismos. En el camión, viajaba únicamente un hombre que ha resultado ileso.
Varios accidentes en Castellon en los últimos meses
Este accidente con terrible, se suma a varios que han sucedido en la provincia de Castellón en estos últimos meses.
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