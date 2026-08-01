Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente de tráfico

Muere una niña de 13 años en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim (Castellón)

En la autocaravana viajaban cuatro personas entre las que se encontraba la fallecida y dos personas que han resultado heridas, por su parte en el camión había solo un hombre que ha resultado ileso.

Imagen de archivo de autocaravanas.

Imagen de archivo de autocaravanas. Antena 3 Galicia

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Una niña de 13 años ha fallecido en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim (Castellón). El siniestro ha tenido lugar en la carretera AP-7 a la altura del municipio castellonense, según ha informado el Centro de Información y coordinación de Urgencias.

En torno a las 12:15 los servicios sanitarios han recibido el aviso que les alertaba del accidente, en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, en dirección Tarragona.

En la autocaravana viajaban cuatro personas, entre las que, además de la fallecida de 13 años, una mujer de 48 años y una menor de 15 han sido trasladadas al Hospital General de Castellón por politraumatismos. En el camión, viajaba únicamente un hombre que ha resultado ileso.

Varios accidentes en Castellon en los últimos meses

Este accidente con terrible, se suma a varios que han sucedido en la provincia de Castellón en estos últimos meses.

El pasado 21 de julio hubo un aparatoso accidente en el cruce de la avenida Casaldulch con la calle Orfebre Santalínea, donde un vehículo se salió de la calzada.

Efemérides de hoy 1 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 1 de agosto?

Edward Snowden en la portada de un libro

Publicidad

Sociedad

Crisis migratoria Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Rey sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis migratoria en Ceuta

Bomberos en el centro comercial de La Vaguada

Desalojan el centro comercial de La Vaguada, en Madrid, tras un incendio en unos contenedores

Un bombero sufre quemaduras de segundo grado por un incendio forestal en Badajoz

Un bombero sufre quemaduras de segundo grado por un incendio forestal en Extremadura

Imagen de archivo de autocaravanas.
Accidente de tráfico

Muere una niña de 13 años en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim (Castellón)

Imagen de archivo de la Guardia Civil
CANTABRIA

Detenido un hombre por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en Laredo (Cantabria)

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 1 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 1 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
Tarragona

Muere un trabajador de 65 años al caer desde la azotea de un hotel en Salou

La víctima se encontraba realizando labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y de agua del establecimiento hotelero.

El auge de las lavanderías por el precio de la luz

Muere una trabajadora de 22 años en Toledo tras quedarse atrapada en la máquina de una lavandería

Edward Snowden en la portada de un libro

Efemérides de hoy 1 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 1 de agosto?

Imagen de miles de jóvenes llegando a Ceuta

Miles de migrantes regresan a Marruecos tras 24 horas de crisis en Ceuta que dejan al menos 57 muertos

Publicidad