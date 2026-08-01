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Detenido un hombre por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en Laredo (Cantabria)

Los hechos han ocurrido esta madrugada y el hombre ha sido detenido después de que la víctima denunciara los abusos ante la Guardia Civil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia Civil Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Un hombre ha sido detenido en Laredo (Cantabria) por presuntamente agredir sexualmente esta madrugada a una mujer, después de que la víctima denunciara los hechos ante la Guardia Civil, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La detención se ha producido pasadas las 14.00 horas en la estación de autobuses de Laredo, donde el hombre ha sido localizado tras ser buscado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a raíz de la denuncia presentada esta mañana por la víctima.

El Ayuntamiento de Laredo ha emitido una declaración institucional en la que condena y muestra su "absoluto rechazo" a este acto de violencia sexual, al tiempo que expresa su apoyo, solidaridad y cariño hacia la víctima.

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