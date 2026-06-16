La Policía recupera una navaja de 15 cm con la que un hombre habría matado al logopeda de su hijo

El presunto asesino de un logopeda en el barrio de Marxalenes, en Valencia habría utilizado para el crimen una navaja de 15 centímetros y este arma está en posesión de la Policía Nacional.

El acusado se entregó en una comisaría de Burjassot con las manos todavía ensangrentadas y ha pasado la noche en los calabozos. La víctima es un hombre de 32 años.

Según publican diferentes medios de comunicación el móvil del crimen podría ser unos presuntos abusos sexuales. Al parecer, la víctima era un logopeda que estaba atendiendo a su hijo y el arrestado entendió que estaba abusando sexualmente del menor.

Levante-MV ha publicado que las sospechas de este padre aparecen cuando llevó a su hijo a una sesión a la clínica en la que ocurrieron los hechos y, tras salir un momento a la calle, regresó y vio a su hijo semidesnudo. Según añaden sin pañal y con el pantalón bajado. El padre se habría enfrentado entonces al logopeda y le habría exigido ver las grabaciones de las cámaras, pero la víctima se negó. Fue en ese momento cuando lo habría matado.

Cuando los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de València se personaron en el lugar de los hechos solo pudieron confirmar el fallecimiento de esta persona y hacerse cargo de la investigación.

Todavía no se tiene la autopsia de la víctima, pero la hipótesis principal apunta a que el detenido se presentó alrededor de las 18.15 horas en la clínica donde mató al otro varón asestándole varias cuchilladas.

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