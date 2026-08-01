Los vecinos de Zamora regresan a sus casas tras el incendio que baja a nivel 1 de peligrosidad

Acompañamos a Paloma a su explotación familiar de ovejas en Fermoselle, Zamora. Nada más llegar encontramos a un voluntario entregándoles paja. Paloma y su familia están realmente agradecidos por el gesto altruista de varias personas solidarias que les han proporcionado la paja y el transporte.

"Tengo mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo a través de las redes sociales y me han escrito. La veterinaria que atiende a nuestros animales ha estado muy pendiente de nosotros", nos cuenta su hija Lucía. Esta familia no puede evitar emocionarse mientras nos cuenta la ayuda que les han prestado.

Paloma nos enseña con mucha tristeza todo lo que se le ha quemado. "Se nos ha quemado la comida que les damos a las ovejas de un año entero. Mi marido es el que la produce y es muy duro ver que en 10 minutos se te va el trabajo de todo un año", señala.

Y es que es la segunda vez que esta familia de Fermoselle tiene que vivir este horror. Hace 9 años el incendio de Fermoselle quemaba prácticamente las mismas zonas. "Yo cuando vi la columna de humo solo podía pensar que otra vez no por favor", señala Paloma.

Lucía señala que cuando ocurrió era tan solo una niña. "Era pequeña, pero me acuerdo perfectamente de todo. Ahora siendo mayor volvemos a lo mismo. Da mucha importancia porque no puedes hacer nada", asegura.

También es la segunda vez que lo vive Soraya, quien dispone de una explotación apícola. Ella nos enseña, también con mucho dolor, sus colmenas. Aunque señala que únicamente se le han quemado 12 de ellas, también ha perdido maquinaria que ubicaba en otra parcela.

Aún no ha calculado las pérdidas. "Es tan solo dinero, lo que importa es el pueblo y las vidas. Lo que reivindicamos en el pueblo desde siempre es que desde que esto es oficialmente un Parque Natural nos sentimos abandonados", señala con mucha indignación mientras nos enseña sus tierras quemadas. Y es que aunque los vecinos valoran no tener daños humanos, no pueden evitar llenarse de tristeza al ver sus tierras teñidas de negro, ya son aproximadamente 11.000 hectáreas quemadas tan solo en este incendio.