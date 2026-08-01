Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 1 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 1 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 1 de agosto de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La crisis migratoria, el terremoto en Nápoles, o la visita de Feijóo y Marlaska a Ceuta, entre las noticias más destacadas de este viernes 31 de julio.

Crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta deja este sábado un balance de al menos 67 personas fallecidas, mientras la situación empieza a estabilizarse en la frontera. La mayoría de los migrantes que cruzaron a la ciudad autónoma ya ha regresado a Marruecos, y el Gobierno español cifra en unas 48.300 las devoluciones efectuadas hasta el momento.

Feijóo visita Ceuta

El líder del Partido Popular se ha trasladado en la mañana de este sábado a Ceuta, donde ha querido trasladar todo su apoyo al pueblo ceutí. Feijóo ha denunciado que "es una vergüenza que ciudadanos teman por su integridad, es una vergüenza que miles de familias se sientan desamparadas en su país".

También ha comentado que Ceuta y Melilla serán prioridades estratégicas en su gobierno. Y ha ensalzado la labor y solidaridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, las Fuerzas Armadas, servicios de Emergencias y voluntarios, que están trabajando desbordados con una "presión insoportable".

Terremoto en Nápoles

Un total de 21 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, tras el terremoto de magnitud 4,7 que sacudió este viernes la provincia italiana de Nápoles. El seísmo, el más intenso registrado en los últimos 40 años en la zona de los Campos Flégreos, ha ido seguido de unas sesenta réplicas durante la noche, según la Protección Civil italiana.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Rey sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis migratoria en Ceuta

Crisis migratoria Ceuta

Publicidad

Sociedad

Crisis migratoria Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Rey sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis migratoria en Ceuta

Bomberos en el centro comercial de La Vaguada

Desalojan el centro comercial de La Vaguada, en Madrid, tras un incendio en unos contenedores

Un bombero sufre quemaduras de segundo grado por un incendio forestal en Badajoz

Un bombero sufre quemaduras de segundo grado por un incendio forestal en Badajoz

Imagen de archivo de autocaravanas.
Accidente de tráfico

Muere una niña de 13 años en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim (Castellón)

Imagen de archivo de la Guardia Civil
CANTABRIA

Detenido un hombre por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en Laredo (Cantabria)

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 1 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 1 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
Tarragona

Muere un trabajador de 65 años al caer desde la azotea de un hotel en Salou

La víctima se encontraba realizando labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y de agua del establecimiento hotelero.

El auge de las lavanderías por el precio de la luz

Muere una trabajadora de 22 años en Toledo tras quedarse atrapada en la máquina de una lavandería

Edward Snowden en la portada de un libro

Efemérides de hoy 1 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 1 de agosto?

Imagen de miles de jóvenes llegando a Ceuta

Miles de migrantes regresan a Marruecos tras 24 horas de crisis en Ceuta que dejan al menos 57 muertos

Publicidad