Noticias de hoy, sábado 1 de agosto de 2026

La crisis migratoria, el terremoto en Nápoles, o la visita de Feijóo y Marlaska a Ceuta, entre las noticias más destacadas de este viernes 31 de julio.

Crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta deja este sábado un balance de al menos 67 personas fallecidas, mientras la situación empieza a estabilizarse en la frontera. La mayoría de los migrantes que cruzaron a la ciudad autónoma ya ha regresado a Marruecos, y el Gobierno español cifra en unas 48.300 las devoluciones efectuadas hasta el momento.

Feijóo visita Ceuta

El líder del Partido Popular se ha trasladado en la mañana de este sábado a Ceuta, donde ha querido trasladar todo su apoyo al pueblo ceutí. Feijóo ha denunciado que "es una vergüenza que ciudadanos teman por su integridad, es una vergüenza que miles de familias se sientan desamparadas en su país".

También ha comentado que Ceuta y Melilla serán prioridades estratégicas en su gobierno. Y ha ensalzado la labor y solidaridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, las Fuerzas Armadas, servicios de Emergencias y voluntarios, que están trabajando desbordados con una "presión insoportable".

Terremoto en Nápoles

Un total de 21 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, tras el terremoto de magnitud 4,7 que sacudió este viernes la provincia italiana de Nápoles. El seísmo, el más intenso registrado en los últimos 40 años en la zona de los Campos Flégreos, ha ido seguido de unas sesenta réplicas durante la noche, según la Protección Civil italiana.

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