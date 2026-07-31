Una ceutí rompe a llorar en plena crisis migratoria: "Nos están invadiendo"

La crisis migratoria que vive Ceuta continúa agravándose tras la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos, una situación que ha llevado al límite la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma. Mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército trabajan sobre el terreno, numerosos vecinos expresan su preocupación por la inseguridad y la incertidumbre que aseguran vivir desde hace días.

En el programa Espejo Público, la vecina de Ceuta Rocío Gil ha relatado entre lágrimas cómo está viviendo esta situación. Visiblemente emocionada, ha asegurado que los residentes se sienten "desamparados" y ha afirmado que nunca había visto un escenario similar en la ciudad.

"Unas 200 personas han entrado a robar en la finca en la que trabajo"

"Nos sentimos totalmente abandonados. La ciudad está paralizada y la seguridad brilla por su ausencia", ha manifestado. Según ha explicado, muchos comercios permanecen cerrados y algunos supermercados habrían dejado de abrir por temor a sufrir robos. La ceutí también ha confesado que en la finca de eventos donde trabaja, "unas 200 personas habrían accedido durante la noche para robar diferentes objetos".

Durante su intervención, Rocío Gil ha reclamado una mayor presencia de efectivos policiales y militares, además de la adopción de medidas excepcionales por parte del Gobierno. "Esto es una emergencia nacional de manual", ha afirmado, insistiendo en que los vecinos necesitan más protección.

"Tengo miedo, estoy temblando"

La ceutí ha asegurado que muchos ciudadanos "tienen miedo incluso de salir de sus casas", y se ha preguntado qué harían otras familias si estuvieran en la misma situación. "Tengo miedo, estoy temblando y tengo ganas de llorar", ha confesado entre lágrimas, visiblemente afectada por los acontecimientos.

Gil también ha expresado su preocupación por la evolución de la crisis y ha advertido de que, en su opinión, Ceuta representa la puerta de entrada a España y Europa. "Han empezado por Ceuta, pero mañana puede ser otro lugar", ha afirmado. Además, ha utilizado la expresión "nos están invadiendo", una valoración personal con la que ha querido describir cómo percibe la situación que atraviesa la ciudad.

El testimonio de la vecina refleja el estado de preocupación de parte de la población ceutí, en un contexto marcado por la presión migratoria y el despliegue de medios para tratar de controlar la situación.