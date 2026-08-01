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Desalojan el centro comercial de La Vaguada, en Madrid, tras un incendio en unos contenedores

Un vigilante tuvo que ser atendido por una intoxicación leve por humo.

Bomberos en el centro comercial de La Vaguada

Bomberos en el centro comercial de La Vaguada @EmergenciasMad

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El centro comercial La Vaguada, situado en el barrio del Pilar (Madrid), ha sido desalojado este sábado tras declararse un incendio de varios contenedores de cartón, plásticos y embalajes ubicados en la zona de carga y descarga del complejo.

Un vigilante sufrió una intoxicación leve por humo

Ninguna persona ha resultado herida grave, pero un vigilante ha sido atendido por una intoxicación leve por humo.

El incendio se declaró sobre las 17:20 de la tarde, e inmediatamente se presentaron en el lugar hasta nueve dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que consiguieron extinguir las llamas rápidamente. Aun así, en las imágenes se ha podido apreciar una larga columna de humo que ha obligado al desalojo total del centro comercial, dándose este de una forma ordenada y coordinada por el personal de seguridad.

Las tareas de extinción se han realizado a través de nueve dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que actuaron con agilidad, como informa Emergencias Madrid. Hasta el centro comercial se han desplazado los sanitarios del Samur-Protección Civil para atender a un vigilante de seguridad por una intoxicación leve por inhalación de humo.

La Policía Nacional ha cortado el tráfico cercano al centro comercial, para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias garantizando la seguridad del lugar. La evacuación se ha llevado de manera tranquila, y ordenada siendo coordinada por el personal de seguridad del establecimiento gracias a la colaboración de la Policía Nacional y Policía Local.

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