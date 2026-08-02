Efemérides de hoy 2 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 2 de agosto?

El 2 de agosto de 2022, Nancy Pelosi visita la República de China (Taiwán), la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a la isla en 25 años, desde que Newt Gingrich lo hiciera en 1997. El viaje oficial de Pelosi generó un gran revuelo diplomático con la República Popular de China, que condenó y acusó a EE. UU. de violar la política de una sola China (un principio innegable para Pekín si se quiere entablar relaciones con el gigante asiático) y atacar su soberanía. Además, la Casa Blanca no respaldó la iniciativa de Nancy Pelosi, el propio presidente Joe Biden tuvo que declarar que “los militares creen que no es una buena idea” y que “el poder ejecutivo y legislativo son independientes el uno del otro”.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, recibió a Nancy Pelosi en la Oficina Presidencial. Durante el encuentro, Tsai le otorgó la “Orden de las Nubes Propicias” en su grado de Gran Cordón, uno de los rangos más altos de condecoración que un mandatario internacional puede recibir por parte de la administración de la isla.

Un 2 de agosto, pero de 1940, un tribunal militar de la Francia de Vichy condena a muerte al general Charles de Gaulle por rebeldía. El tribunal encontró culpable a De Gaulle de los delitos de alta traición, deserción al extranjero en tiempo de guerra, atentado contra la seguridad exterior del Estado y traición a los deberes de su cargo. El general francés había abandonado el territorio galo después de que el mariscal Philippe Pétain y la Alemania nazi firmaran un armisticio que sometía al país ante la invasión germana, dividiendo el territorio en una región ocupada y la Francia de Vichy, un estado títere del Tercer Reich. De Gaulle, ya en suelo británico, pronunciaría un discurso histórico a través de la BBC animando a los ciudadanos a iniciar una resistencia armada contra la tiranía nazi, convirtiéndose en el líder de la Francia Libre.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 2 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 2 de agosto?

1483.- Bula de Sixto IV en la que nombra a fray Tomás de Torquemada inquisidor general de Castilla y León, cargo que hizo extensivo después a Aragón, Cataluña y Valencia.

1858.- El Parlamento británico aprueba la Ley del Gobierno de la India que transfería toda la autoridad de la Compañía de las Indias Orientales a la Corona Británica.

1934.- Adolf Hitler asume la presidencia del Tercer Reich.

1945.- Termina la Conferencia de Potsdam, donde los jefes de las grandes potencias deciden tras la rendición alemana, su administración, así como el nuevo orden mundial.

1964.- Primer ataque de Vietnam del Norte a EE. UU.

1984.- Gran Bretaña y China llegan a un acuerdo por el que la colonia de Hong Kong fue transferida en 1997 a la República Popular.

1990.- Irak invade Kuwait.

1999.- Estreno mundial en Filadelfia de la película "El sexto sentido" protagonizada por Bruce Willis.

2005.- Apple presenta su Mighty Mouse, el primer ratón usb multi-botón.

2020.- La nave Dragon Endeavour de SpaceX regresa a la tierra desde la Agencia Espacial Internacional en la primera misión tripulada de la NASA en más de una década.

2023.- Investigadores del Museo de Historia Natural de Berna concluyen que una punta de flecha descubierta a orillas de un lago suizo fue fabricada hace 3.000 años, en la Edad de Bronce, con hierro proveniente de un meteorito.

¿Quién nació el 2 de agosto?

1884.- Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano.

1905.- Myrna Loy, actriz estadounidense.

1923.- Simón Peres, político israelí.

1925.- Jorge Videla, militar y expresidente argentino.

1942.- Isabel Allende, escritora chilena.

1946.- Angela Hernández, matadora de toros.

1975.- Ingrid Rubio, actriz española.

¿Quién murió el 2 de agosto?

1922.- Alexander Graham Bell, inventor del teléfono.

1976.- Fritz Lang, cineasta alemán que se exilió a Hollywood.

1997.- William Burroughs, escritor estadounidense.

2004.- Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés.

2011.- José Sanchís Grau, dibujante español.

2023.- Henri Konan Bedie, expresidente de Costa de Marfil.

2024.- Carmen Algora, primera mujer que presidió una federación española, la de Gimnasia.

¿Qué se celebra el 2 de agosto?

Hoy, 2 de agosto, se celebra el Día Nacional de las Hermanas en Estados Unidos.

Horóscopo del 2 de agosto

Los nacidos el 2 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto, se celebran san Eusebio de Vercelli y Nuestra Señora de los Ángeles.