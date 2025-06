"En el autobús, ningún abuso", la campaña para para prevenir y combatir la violencia sexual en Barcelona

Cristina es conductora de autobús del Área Metropolitana de Barcelona desde hace 6 años. Relata que hace un tiempo unos usuarios la avisaron de que un hombre estaba grabando a una joven en la parada e incluso se subió detrás de ella. La conductora activó el pedal de emergencia —protocolo que los conductores hacen en estos casos— y acudieron los Mossos d'Esquadra de inmediato. Ésta es una de las muchas situaciones que se pueden dar en el transporte público, un lugar que concentra a diario miles de personas.

Ahora el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsa una campaña con el lema "En el autobús, ningún abuso". El objetivo es prevenir y sensibilizar a los usuarios de que, si detectan miradas, comentarios inapropiados o ven tocamientos, denuncien la situación al conductor.

"Con esta campaña lo que intentamos es generar un paraguas, que haya un sentimiento de comunidad y cuando se detecte un comportamiento así, los viajeros puedan contactar con el conductor", explica Carlos Cordón, vicepresidente de movilidad del AMB a un equipo de Antena 3 Noticias.

La iniciativa, que durará hasta el mes de octubre, está presente en 45 autobuses de las líneas más concurridas del área metropolitana. "Son líneas de alta ocupación y de alta demanda. También hemos escogido esta época del año porque se mueve mucha gente en el autobús metropolitano y es una oportunidad para hacer llegar esta campaña", relata Mariona Conill, jefa de sección de movilidad sostenible de la AMB.

Algunos vehículos van vinilados en el exterior y todos, en el interior, incluyen carteles con la campaña; también se emite un vídeo de sensibilización en las diferentes pantallas.

"Sobre todo hay que tener conciencia de esos actos que a veces no se denuncian, o hacemos ver que no pasan. Hoy en día ya los tenemos identificados y decidimos señalar lo que no es correcto. No es correcto que me hagas un comentario sexista, no es correcto que me toques si yo no quiero, no es correcto que me mires de según qué forma", explica Dolors Figueras, jefa de servicio de gestión y explotación de controles de autobuses de AMB.

Datos transporte público

El transporte público es un sector clave en la lucha contra la violencia. Según algunos datos, la mitad de las mujeres que viajan en transporte público se siente en alerta y el 14 por ciento, insegura o en peligro.

"No queremos crear alarmismo, pero como sociedad está en las manos de todos prevenir y parar estas agresiones. Queremos que los viajeros se sientan parte de la solución. La realidad es que somos conscientes de que en los espacios privados o públicos se dan situaciones de acoso sexual; como administración y responsables de un servicio de transporte público colectivo, nos sentimos responsables y obligados a trabajar para mejorar la sensación de confort y seguridad de nuestras usuarias", afirma Dolors Figueras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.