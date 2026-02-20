Detenida a una mujer en Palma por intentar matar a su marido con una sobredosis de medicamentos

Una mujer ha sido detenida en Palma de Mallorca, como presunta responsable de haber intentado acabar con la vida de su esposo, tras haberle intoxicado con una cantidad elevada de fármacos ansiolíticos.

El orden cronológico de los hechos

Según han informado fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar a mediados del pasado mes de enero, cuando el hombre empezó a sentirse indispuesto tras haber consumido una bebida en su domicilio. Inmediatamente después, tuvo que ser trasladado a un hospital, donde permaneció ingresado varios días bajo observación médica.

Una vez recuperado y dado de alta, la víctima acudió a dependencias de la Policía Nacional para denunciar lo sucedido, al sospechar que su malestar podría no haber sido accidental. A raíz de su declaración, se abrió una investigación que fue asumida por agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer.

La mujer habría utilizado benzodiacepinas

Las investigaciones apuntan a que la mujer habría introducido benzodiacepinas, un medicamento utilizado habitualmente para tratar la ansiedad, en la comida o en la bebida de su pareja sin su conocimiento. Tras recabar indicios suficientes, los investigadores procedieron a su detención como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio.

La arrestada fue puesta a disposición judicial y, tras comparecer ante el juez, quedó en libertad provisional. Como medida cautelar, se le ha impuesto una orden de alejamiento respecto a su marido, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El afectado evoluciona favorablemente y su estado no reviste gravedad. La investigación permanece abierta.

Otras noticias similares

A finales del mes de enero ocurría un caso similar, pero esta vez en Bilbao, cuando una mujer de 55 años era detenida tras ser acusada de matar a su pareja, un hombre de 67 años, en su domicilio en el barrio de Uribarri, según informaban fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Cuando los agentes entraron al lugar de los hechos, se encontraron el cuerpo sin vida del hombre, con rasgos de haber sufrido una muerte violenta, y su mujer, que se encontraba en el interior del piso, reconoció ante la policía vasca, haber sido la autora del crimen.Tras su confesión, los agentes procedieron inmediatamente a su detención.

