Un vecino alertó del mal estado de la pasarela un día antes del derrumbe mortal en la playa de El Bocal

Un vecino avisó unos días antes sobre el deterioro de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander. Este jueves, los equipos de rescate han localizado alrededor de las 13.00 horas el cuerpo de la joven de 20 años que permanecía desaparecida tras el colapso de la estructura.

El aviso sobre el mal estado del paso peatonal se produjo la jornada previa al derrumbe, según se ha conocido en las últimas horas. Esa llamada previa adquiere ahora relevancia mientras se investiga qué provocó que la pasarela cediera cuando un grupo de siete personas cruzaba por ella.

Un aviso previo sobre la seguridad de la pasarela

La estructura, ubicada entre dos acantilados en la zona de El Bocal, era utilizada por senderistas que recorren el litoral entre esta playa y el Instituto Español de Oceanografía.

Las autoridades tratan de determinar si el deterioro de la infraestructura pudo influir en el accidente. No obstante, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pidió prudencia a la hora de valorar lo sucedido.

"Lo único que pediría en estos momentos es no entrar en el terreno de las especulaciones, que a lo único que podría contribuir sería a incrementar el dolor, la incertidumbre de las familias y de los amigos de las víctimas", declaró tras desplazarse hasta el lugar del siniestro.

Morán también aseguró que se informará con "transparencia absoluta" cuando se pueda realizar un análisis detallado de la pasarela, cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.

El accidente en la playa de El Bocal

El derrumbe se produjo el martes alrededor de las 16.30 horas. Un grupo formado por siete personas, seis mujeres y un hombre que actuaba como monitor, cruzaba la estructura cuando esta se hundió, provocando la caída de todos ellos a la zona de rocas y agua situada bajo el paso peatonal.

Tras el accidente se desplegó un amplio dispositivo de rescate. Bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del 061 participaron en el operativo, junto con un helicóptero del Gobierno de Cantabria y el buque SAR Gavia.

Una persona fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Valdecilla con síntomas de hipotermia. Los primeros equipos que llegaron a la zona fueron informados de que dos personas se encontraban en el mar boca abajo a unos 25 metros de la costa, mientras otras permanecían desaparecidas.

El Ayuntamiento de Santander decretó tres días de luto oficial tras el suceso. La alcaldesa, Gema Igual, describió lo ocurrido como "una gran desgracia porque un grupo de siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza se han encontrado con este accidente".

El Gobierno de Cantabria también se sumó al luto institucional y suspendió los actos oficiales previstos.

