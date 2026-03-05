Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Santander

Un vecino alertó del mal estado de la pasarela un día antes del derrumbe mortal en la playa de El Bocal

El aviso previo sobre la estructura de madera centra ahora la investigación tras el hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años desaparecida.

Derrumbe mortal en la playa de El Bocal

Un vecino alertó del mal estado de la pasarela un día antes del derrumbe mortal en la playa de El Bocal | Europa Press

Publicidad

Un vecino avisó unos días antes sobre el deterioro de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander. Este jueves, los equipos de rescate han localizado alrededor de las 13.00 horas el cuerpo de la joven de 20 años que permanecía desaparecida tras el colapso de la estructura.

El aviso sobre el mal estado del paso peatonal se produjo la jornada previa al derrumbe, según se ha conocido en las últimas horas. Esa llamada previa adquiere ahora relevancia mientras se investiga qué provocó que la pasarela cediera cuando un grupo de siete personas cruzaba por ella.

Un aviso previo sobre la seguridad de la pasarela

La estructura, ubicada entre dos acantilados en la zona de El Bocal, era utilizada por senderistas que recorren el litoral entre esta playa y el Instituto Español de Oceanografía.

Las autoridades tratan de determinar si el deterioro de la infraestructura pudo influir en el accidente. No obstante, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pidió prudencia a la hora de valorar lo sucedido.

"Lo único que pediría en estos momentos es no entrar en el terreno de las especulaciones, que a lo único que podría contribuir sería a incrementar el dolor, la incertidumbre de las familias y de los amigos de las víctimas", declaró tras desplazarse hasta el lugar del siniestro.

Morán también aseguró que se informará con "transparencia absoluta" cuando se pueda realizar un análisis detallado de la pasarela, cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.

El accidente en la playa de El Bocal

El derrumbe se produjo el martes alrededor de las 16.30 horas. Un grupo formado por siete personas, seis mujeres y un hombre que actuaba como monitor, cruzaba la estructura cuando esta se hundió, provocando la caída de todos ellos a la zona de rocas y agua situada bajo el paso peatonal.

Tras el accidente se desplegó un amplio dispositivo de rescate. Bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del 061 participaron en el operativo, junto con un helicóptero del Gobierno de Cantabria y el buque SAR Gavia.

Una persona fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Valdecilla con síntomas de hipotermia. Los primeros equipos que llegaron a la zona fueron informados de que dos personas se encontraban en el mar boca abajo a unos 25 metros de la costa, mientras otras permanecían desaparecidas.

El Ayuntamiento de Santander decretó tres días de luto oficial tras el suceso. La alcaldesa, Gema Igual, describió lo ocurrido como "una gran desgracia porque un grupo de siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza se han encontrado con este accidente".

El Gobierno de Cantabria también se sumó al luto institucional y suspendió los actos oficiales previstos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que con 92 años no deja de aprender: "Lo que más me gusta son las matemáticas"

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que no deja de aprender

Publicidad

Sociedad

Derrumbe mortal en la playa de El Bocal

Un vecino alertó del mal estado de la pasarela un día antes del derrumbe mortal en la playa de El Bocal

Imagen de la menor desaparecida en Ourense

Piden colaboración para localizar a Ainhoa, la menor de 16 años desaparecida en Ourense

Imagen de archivo de la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canarias

Detienen a una mujer cuando paseaba con una bebé muerta en brazos por Las Palmas de Gran Canaria

Madre de Álex, el niño asesinado en Sueca
Crimen Sueca

La madre de Álex, el niño de 13 años asesinado por el padre de su amigo en Sueca: "Aquí no cabemos las dos familias"

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que no deja de aprender
Estudios

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que con 92 años no deja de aprender: "Lo que más me gusta son las matemáticas"

El Gobierno insiste en que "todos queremos que se sepa qué ocurrió" en Adamuz
Accidente Adamuz

La investigación del accidente de Adamuz entra en una fase clave: abren las cajas negras de los trenes

La plataforma de víctimas reclama "respeto" y una investigación "exhaustiva, rigurosa y transparente" mientras critica no haber sido invitada al homenaje anunciado por Pedro Sánchez.

Tumor cáncer
Cáncer

Un estudio revela el papel de las hormonas del estrés en la formación de metástasis

Un estudio dirigido por la científica catalana Judith Agudo, del Instituto de Cáncer Dana-Farber de Boston, ha identificado un mecanismo por el que las células cancerosas que se desprenden de un tumor logran evadir el sistema inmunitario y formar metástasis.

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander

Localizan el cuerpo de Elena, la joven de Guadalajara desaparecida en la zona donde se rompió la pasarela de la playa de El Bocal en Santander

Detenido en Granada un hombre buscado por un delito de agresión sexual a un menor

Detenido en Granada un hombre buscado por un delito de agresión sexual a un menor

Imagen de archivo de un caniche

Tiene que decidir entre su perro o su casa porque una norma de la comunidad de propietarios prohíbe tener mascotas

Publicidad