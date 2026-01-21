Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Positivo en cannabis

Una madre de 24 años detenida después de que su bebé de 4 meses haya sido ingresado en el hospital tras dar positivo en cannabis

La madre reconoció que había consumido cannabis coincidiendo con la lactancia materna.

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Polic&iacute;a

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de PolicíaEFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

La Policía Nacional en Málaga ha detenido a una joven de 24 años acusada por un delito de lesiones por imprudencia grave. La detención se produjo durante el ingreso hospitalario de su bebé de 4 meses que dio positivo en cannabis.

El pequeño ingresó con una afección respiratoria. Al parecer el bebé se habría intoxicado a través de la lactancia materna. El pequeño tuvo que ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Málaga donde ha estado 11 días. Fue allí donde después de realizar la analítica se confirmó el positivo en cannabis.

Se investigó el entorno familiar y los agentes confirmaron que los progenitores eran consumidores habituales de estupefacientes. La madre reconoció que había consumido cannabis coincidiendo con la lactancia materna.

Tras su detención la madre fue puesta en libertad mientras se tramitan las diligencias pertinentes. De los hechos se ha dado conocimiento a la autoridad judicial, así como al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, que ha decretado otorgar el cuidado provisional del bebé a una abuela. El menor ya ha sido dado de alta tras una evolución positiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, última hora en directo: Cataluña no concreta cuando se reanudará el servicio de Rodalies

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Publicidad

Sociedad

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, última hora en directo: Cataluña no concreta cuando se reanudará el servicio de Rodalies

Foto del bogie de un tren en la zona del accidente de Adamuz

La imagen del bogie de un tren encontrado en un arroyo a 270 metros del lugar del accidente de tren de Adamuz

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Una madre de 24 años detenida después de que su bebé de 4 meses haya sido ingresado en el hospital tras dar positivo en cannabis

Tren Iryo y AVE
Accidente Adamuz

Un maquinista jubilado carga contra la gestión ferroviaria de Transportes: "Son gente que no tiene ni idea"

Imágenes de la vía rota en Adamuz y de uno de los vagones del Iryo descarrilado
Investigación Adamuz

Hallan marcas de la vía rota en los primeros cinco vagones del Iryo y en varios trenes que pasaron antes por Adamuz

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
Accidente Adamuz

Sin noticias de Agustín Fadón, tripulante del Alvia accidentado en Adamuz y que se salvó del accidente de Angrois tras cambiar un turno

La familia de Agustín Fadón sigue sin detalles de su paradero, después de que tomará el Alvia siniestrado en Adamuz como tripulante en la cafetería. Hace trece años se salvó del accidente de Angrois por un cambio de turno.

Coche de la Policía Nacional.
Prostitución

Un detenido en Gran Canaria por prostituir a una menor de 14 años tutelada

El arrestado habría mantenido varios encuentros con la menor, algunos de ellos de carácter sexual, y ya ha ingresado en prisión mientras la investigación sigue abierta para localizar a posibles nuevas víctimas.

Imagen del accidente en Gelida

El temporal y un muro de contención, las causas del descarrilamiento en Gelida que deja un maquinista muerto y 37 heridos

Imagen de la localización del vehículo desaparecido

Hallan el cadáver del hombre desaparecido por las riadas en Palau-Sator, Girona

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 21 de enero de 2026

Publicidad