Una madre de 24 años detenida después de que su bebé de 4 meses haya sido ingresado en el hospital tras dar positivo en cannabis

La Policía Nacional en Málaga ha detenido a una joven de 24 años acusada por un delito de lesiones por imprudencia grave. La detención se produjo durante el ingreso hospitalario de su bebé de 4 meses que dio positivo en cannabis.

El pequeño ingresó con una afección respiratoria. Al parecer el bebé se habría intoxicado a través de la lactancia materna. El pequeño tuvo que ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Málaga donde ha estado 11 días. Fue allí donde después de realizar la analítica se confirmó el positivo en cannabis.

Se investigó el entorno familiar y los agentes confirmaron que los progenitores eran consumidores habituales de estupefacientes. La madre reconoció que había consumido cannabis coincidiendo con la lactancia materna.

Tras su detención la madre fue puesta en libertad mientras se tramitan las diligencias pertinentes. De los hechos se ha dado conocimiento a la autoridad judicial, así como al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, que ha decretado otorgar el cuidado provisional del bebé a una abuela. El menor ya ha sido dado de alta tras una evolución positiva.