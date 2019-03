Las lluvias barrerán toda la Península y las temperaturas bajarán hasta seis grados

Las precipitaciones provocadas por la entrada de un frente por el oeste peninsular barrerán toda la Península de oeste a este hasta el domingo y las temperaturas máximas bajarán en este periodo hasta seis grados, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Alejandro Lomas.

En cualquier caso, Lomas ha especificado que este temporal de lluvia es "típico del otoño, con masas de aire no muy frías" y dejará precipitaciones abundantes en algunos puntos, aunque "debería ser menos violento" que el de finales de mes de septiembre. "Aquello fue excepcional y éste tendrá una magnitud inferior, lo cual no quiere decir que no sea intenso, ya que se acumulará mucha agua pero en más tiempo", ha explicado.

Así, el frente frío que está afectando al tercio occidental peninsular continuará desplazándose lentamente durante los próximos días hacia el Mediterráneo, dejando a su paso lluvias de intensidad moderada que, en algunas zonas, serán persistentes.

Este frente afectará también a Canarias con precipitaciones moderadas que podrán ser localmente fuertes.

Lomas ha indicado que las mayores precipitaciones se producirán el viernes en el País Vasco, Navarra y área pirenaica, y se extenderán el sábado al resto de Aragón, Cataluña y mitad norte de la Comunidad Valenciana. De todos modos, ha apostillado que el temporal "va a dejar agua en todos los sitios".

Mientras, las temperaturas descenderán entre cuatro y seis grados entre el jueves y el domingo. A modo de ejemplo, el portavoz de la AEMET ha indicado que las máximas en Pamplona descenderán en este periodo de 23 a 16 grados; en Zaragoza, de 23 a 17 grados; en Barcelona, de 26 a 22 grados; en Madrid de 21 a 15 grados o en Valencia, de 24 a 20 grados.

Lomas ha añadido que otra característica de este temporal serán las fuertes rachas de viento, que "acrecentarán la sensación de frío". Así, en el noreste peninsular y Baleares, los vientos soplarán de carácter húmedo con dirección predominante del sureste y de intensidad moderada con intervalos de fuerte a partir de este jueves.

La situación tenderá a mejorar a lo largo del fin de semana por el oeste, "donde dejará de llover" por lo que las lluvias se concentrarán en el Mediterráneo.

A partir del domingo, se producirá "una mejora relativa" y las precipitaciones más importantes desaparecerán, según Lomas, siendo débiles o moderadas en Galicia, aunque posiblemente se extenderán a Asturias, Castilla y León y Extremadura.