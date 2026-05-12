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Adif limita la velocidad en la línea entre Madrid y Extremadura por defectos en la soldadura

Un trayecto en tren de tres horas y media donde la velocidad se reduce en algunos tramos hasta los 30 kilómetros por hora

Limitaciones de seguridad en el tren a Cáceres

Adif limita la velocidad en la línea entre Madrid y Extramadura por defectos en la soldadura | Antena 3 Noticias

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Los pasajeros de la línea ferroviaria que une Madrid con Extremadura están desesperados por los continuos problemas que sufren en sus viajes. La alta velocidad todavía no ha llegado y ahora sus trayectos duran más de lo habitual. Las nuevas limitaciones de velocidad de la línea hacen que este viaje, de por sí ya largo, sume más minutos. "Nadie hace nada por arreglarlo", admiten los usuarios. Dicen que se sienten abandonados.

Para comprobarlo, nos subimos a un tren desde la capital, a primera hora de la mañana, con destino a Cáceres. El primer problema que encontramos es que el viaje sale con retraso. A los pocos minutos, comienzan los movimientos en los vagones: "A esta altura se notan un poco las vibraciones...". Pero los inconvenientes no quedan ahí.

Hasta tres veces en el trayecto el tren se detiene por completo, circulamos a 0 kilómetros por hora y durante unos minutos el tren se queda parado. Además, debido a las limitaciones, hay bajadas radicales de velocidad. Algunos tramos a 70 kilómetros por hora, otros a 50 e incluso dos puntos del recorrido donde la velocidad baja a 30 kilómetros por hora.

En los últimos días, se han añadido en la línea entre Madrid y Extremadura más limitaciones de velocidad. Dos de ellas con mismo motivo: un defecto de la soldadura. Una en el tramo de Cáceres y otra en el de La Bazagona. En concreto se han encontrado defectos de soldadura en El Palmeral, Arroyo de la Herrera, Cerro de la Cabrera y Aldea del Cano.

Los usuarios que necesitan viajar constantemente entre las ciudades son los más afectados. "La cosa cada vez está peor y a veces te sale incluso mejor irte en coche que en tren", nos explican. En ocasiones tardan incluso menos por la carretera.

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