Ayuso acusa a "la trama de Zapatero" de intentar "meterse" en las obras de Metro de Madrid

En el marco del Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la "trama" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de intentar "meterse en las obras de la Línea 11 de Metro" al tiempo que ha presumido que "la Comunidad le paró los pies".

Una de las empresas que figuraban en la investigación presentó una oferta de 82 millones de euros para ejecutar la ampliación de esta línea del suburbano madrileño, según ha apuntado el medio Economía Digital.

No obstante, el Ejecutivo madrileño la rechazó por considerarla anormalmente baja. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado duramente contra el exdirigente socialista: "Sus tramas de corrupción intentan aprovecharse de los servicios públicos de todos los españoles".

Asimismo, la constructora Aldesa, mencionada en el auto que imputa al ex jefe del Ejecutivo Zapatero por blanqueo de capitales y organización criminal en la Audiencia Nacional, habría estado pagando 5.000 euros a una red de influencias vinculada al expresidente socialista.

Durante la celebración del pleno, Ayuso se ha referido a Zapatero como "el padrino del sanchismo". De la misma manera, ha aprovechado para señalar a Pedro Sánchez que, según ha recalcado, "ha unido su destino al de Zapatero, como hizo con el destino del fiscal porque los puso ahí para mantener a la mafia con vida".

"Nos están dejando ante el mundo el primer presidente de España imputado, el primer Fiscal General del Estado condenado, la primera dama imputada y mientras tanto, Zapatero, el padrino del PSOE, ha resucitado la España de los bandos, ha impuesto una ley sectaria para vivir del pasado dividiendo a los españoles, los ha enfrentado por sexos" ha aseverado la líder madrileña contra la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

"Ustedes le tenían muchas ganas. No le perdonan su legado", ha respondido la socialista Espinar ante las críticas.

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