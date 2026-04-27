Alternativas para el cierre de la Línea 10 de Metro; cómo llegar al centro de Madrid

El cierre de la línea 10 del Metro de Madrid afecta a uno de los tramos con mayor afluencia de viajeros de la red, especialmente en el eje del Paseo de la Castellana.

Algunas estaciones clave quedarán fuera de servicio y será necesario recurrir a alternativas de transporte para llegar al centro de la capital.

Durante estos meses (hasta final del año 2026), Metro de Madrid y la EMT han puesto en marcha un dispositivo especial para minimizar el impacto en la movilidad, reforzando líneas estratégicas y habilitando un servicio de autobuses sustitutivo.

A continuación te contamos cuáles son las alternativas para el cierre de la Línea 10 de Metro de Madrid y cómo llegar al centro de Madrid mientras duren los trabajos.

¿Qué tramo de la Línea 10 de Metro de Madrid cierra?

El cierre del tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco está en marcha desde el 28 de marzo de 2026 y se prolongará hasta finales de 2026.

Metro de Madrid ha confirmado que la interrupción del servicio se debe a las obras de remodelación y ampliación vinculadas al entorno del Estadio Santiago Bernabéu, que requieren intervenir en túneles, estructuras y sistemas de la Línea 10.

Estos trabajos son necesarios para mejorar la seguridad, la capacidad y la integración del transporte público con el nuevo estadio.

Las estaciones afectadas por el cierre son:

Nuevos Ministerios

Santiago Bernabéu

Cuzco

El resto de la Línea 10, desde Hospital Infanta Sofía hasta Puerta del Sur, funcionará con normalidad, aunque el corte afecta a uno de los tramos con mayor afluencia de viajeros, especialmente en días laborables y durante eventos deportivos.

Bus especial de la EMT: la alternativa principal

Para compensar el cierre, la EMT Madrid ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses gratuito para cubrir el tramo cerrado de la Línea 10 que conecta Plaza de Castilla – Cuzco – Nuevos Ministerios. Este servicio funcionará mientras duren las obras y permitirá mantener la conexión en el eje del Paseo de la Castellana.

Características del servicio especial

Servicio gratuito para todos los viajeros afectados.

para todos los viajeros afectados. 10 autobuses de la EMT dedicados exclusivamente a cubrir el tramo cerrado.

de la EMT dedicados exclusivamente a cubrir el tramo cerrado. Alta frecuencia , con intervalos de entre 3 y 5 minutos.

, con intervalos de entre 3 y 5 minutos. Recorrido directo entre las estaciones cerradas, ampliado hasta Plaza de Castilla.

entre las estaciones cerradas, ampliado hasta Plaza de Castilla. Operativo desde el 28 de marzo de 2026 y durante todo el periodo de obras, previsto hasta finales de año.

y durante todo el periodo de obras, previsto hasta finales de año. Complementa las líneas regulares 27 y 147 , que operan en el eje de la Castellana.

, que operan en el eje de la Castellana. Refuerzo simultáneo de las líneas 1 y 9 de metro, para facilitar los desplazamientos durante el cierre.

¿Cómo llegar al centro de Madrid durante el cierre de la Línea 10?

Aunque el cierre de la L10 afecta a uno de los tramos más transitados, existen varias alternativas rápidas para llegar al centro de Madrid sin complicaciones.

L1: la conexión más directa (Chamartín – Sol – Atocha)

Desde Plaza de Castilla o Chamartín, la Línea 1 conecta directamente con:

Sol

Gran Vía

Tribunal

Atocha

Es la opción más rápida para acceder al corazón de la ciudad.

L9 + Intercambiadores

Desde estaciones como Plaza de Castilla o Duque de Pastrana, la Línea 9 permite conectar rápidamente con:

Príncipe de Vergara (L2 y L9)

Avenida de América (L4, L6, L7 y L9)

Núñez de Balboa (L5 y L9)

Desde cualquiera de estas estaciones se puede continuar hacia el centro y hacia intercambiadores clave.

L6 (Circular) para evitar la Castellana

Rodea la ciudad y enlaza con prácticamente todas las líneas principales. Desde Avenida de América se puede acceder a la L6 y conectar con estaciones clave como:

Moncloa

Cuatro Caminos

Pacífico

Legazpi

Autobuses regulares de la EMT por Castellana

Además del bus especial, varias líneas habituales permiten llegar al centro:

Línea 27 (Embajadores – Plaza de Castilla)

Línea 147 (Callao – Barrio del Pilar)

Línea 150 (Sol – Colonia Virgen del Cortijo)

Estas líneas, muy utilizadas por los viajeros diarios, tienen un servicio de alta frecuencia ya que atraviesan el Paseo de la Castellana.

Cercanías Renfe, la opción rápida sin transbordos

Desde Nuevos Ministerios y Chamartín, Cercanías conecta rápidamente con:

Sol

Recoletos

Atocha

Delicias

Méndez Álvaro

Es una alternativa especialmente útil en horas punta.

Consejos para moverse durante el cierre

Planifica tu ruta con antelación usando la app de Metro o EMT.

con antelación usando la app de Metro o EMT. Evita horas punta si necesitas pasar por Castellana.

si necesitas pasar por Castellana. Utiliza Cercanías para trayectos largos hacia el centro.

para trayectos largos hacia el centro. Ten en cuenta eventos en el Bernabéu , ya que pueden aumentar la demanda.

, ya que pueden aumentar la demanda. Consulta avisos oficiales, Metro y EMT actualizan frecuencias, desvíos y alternativas en tiempo real.

El cierre de la Línea 10 en el tramo Nuevos Ministerios – Cuzco será largo, pero las alternativas de Metro, EMT y Cercanías permiten llegar al centro de Madrid sin grandes complicaciones. El bus especial de la EMT, las líneas 1, 6 y 9, y Cercanías Renfe son las opciones más rápidas para evitar retrasos.

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