Liberada una mujer encerrada y maltratada por su marido en Zamora

La Guardia Civil ha rescatado a una mujer extranjera en la comarca zamorana de La Guareña y ha detenido a un hombre como presunto autor de violencia de género. Las patrullas desplazadas hasta el lugar de los hechos, observaron varias pertenencia doméstica arrojada a la vía pública mientras que una mujer pedía asistencia desde la ventana del segundo piso de la vivienda.

La mujer implicada, utilizó el traductor de su teléfono móvil, conectada directamente al Servicio de Emergencias 112, para comunicarse con los agentes puesto que no hablaba ni entendía el español. La víctima explicó que estaba encerrada en la vivienda en contra de su voluntad y que tenía prohibido aprender castellano para no poder comunicarse con otras personas.

Los familiares del marido se habían ido a trabajar y, según las mismas fuentes, inciden en que la víctima pudiera estar en situación de vulnerabilidad por falta de "arraigo familiar y desconocimiento total del idioma".

La Guardia Civil pidió colaboración de bomberos

Los agentes solicitaron la colaboración de estos, para poder sacar a la mujer del interior del domicilio sin poner en riesgo su integridad física. Para ello, se personó un equipo de Bomberos Toro, para bajar a la mujer por una de las ventanas, salvaguardando su integridad física y activándose los protocolos propios en estos casos.

Malos tratos y explotación sexual en otras provincias

En Móstoles, la Policía Nacional también desarticuló una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a sus víctimas en un sótano. Las víctimas, eran obligadas a dormir en literas, hacinadas en un solo baño y estas eran obligada a entregar el 50% de las ganancias obtenidas en el chalet el cual se usaba de prostíbulo.

En total son 18 las mujeres liberadas, procediéndose a la detención de 7 individuos, la retirada de 10.000 euros en efectivo, diversas sustancias estupefacientes, documentos de interés y equipo informático y fotográfico con el cual grababan las 24 horas del día a sus víctimas.

En el mes de febrero, en Baleares, también desarticularon otra organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en situación irregular. Las víctimas eran obligadas a transportar y consumir estupefacientes aparte de prostituirse, la mayoría de las ocasiones se debía a petición expresa de los clientes exigentes.

El núcleo con sede en Mallorca, acabó con el registro en distinto domicilio de la isla, incautando dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefaciente preparadas para la venta a clientes y varias armas de fuego.

