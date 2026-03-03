Efemérides de hoy 3 de marzo de 2026. ¿Qué pasó el 3 de marzo?

El 3 de marzo del 2000, el exdictador chileno, Augusto Pinochet, regresa a su país tras pasar 503 días detenido en Londres por las autoridades de Reino Unido. El militar fue recibido por sus familiares y compatriotas, las trompetas entonaron las marchas militares del país del cono sur, una celebración de la vuelta de quien había establecido el régimen dictatorial en su país. El arresto se produjo el 16 de octubre de 1998, Pinochet había viajado al país inglés para operarse de una hernia discar lumbar. En ese momento, fue cuando el juez Baltasar Garzón dictó una orden de detención desde España basándose en el derecho internacional, acusando al tirano de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tras grandes tiras afloja entre los gobiernos de Chile, España y Reino Unido, Pinochet quedó liberado por el mismo motivo que viajó a la capital inglesa: su salud. Su regreso no generó indiferencia, mientras que unos celebraban cantando “¡Viva Pinochet!”, otros lamentaban con desesperanza ver como el opresor salía indemne.

Un 3 de marzo, pero de 1996, el Partido Popular se proclama vencedor, por primera vez, de las elecciones generales de España. Liderados por José María Aznar, el PP consiguió derrocar la hegemonía de Felipe González tras trece años presidiendo el Gobierno. Los populares usaron como lema 'Con la nueva mayoría', eslogan que sirvió para superar en porcentaje de votos a los socialistas, pero no para conseguir su verdadero objetivo que era, precisamente, la mayoría. A pesar de obtener la mayoría simple, sería Aznar quien llegaría a la Moncloa gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Convergència i Uniò (CiU).

¿Qué pasó el 3 de marzo?

1478.- Los Reyes Católicos publican una pragmática por la que se conceden préstamos y exenciones fiscales a la industria naval.

1875.- La ópera dramática "Carmen" del compositor Georges Bizet se estrena en París (Francia).

1923.- Sale a la venta el primer número de la revista neoyorkina 'Time'.

1945.- El régimen franquista crea la sociedad mercantil Tabacalera en España a partir de la Compañía Arrendataria de Tabacos.

1951.- Jackie Brenston and The Delta Cats graban en la localidad estadounidense de Memphis 'Rocket 88', catalogado por muchos analistas musicales como el primer tema de rock and roll de la historia.

1961.- El Rey Hasán II de Marruecos es coronado en Rabat, unos días después del fallecimiento de su padre Mohamed V.

1976.- La Policía desaloja una asamblea de 4.000 trabajadores de una iglesia de Vitoria y provoca 5 muertos y decenas de heridos, pocos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco.

1985.- El atleta español José Luis González Sánchez logra el oro en los 1500 metros del Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta, en Atenas (Grecia).

2023.- Un tribunal de Bielorrusia condena a diez años cárcel al Premio Nobel Paz 2022, Alés Bialiatski.

2025.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ordena una pausa en la entrega de ayuda militar a Ucrania.

¿Quién nació el 3 de marzo?

1847.- Alexander Graham Bell, científico británico.

1886.- José Isbert, actor español.

1918.- Arnold Newman, fotógrafo estadounidense.

1930.- Ion Iliescu, político rumano.

1945.- George Miller, cineasta australiano.

1963.- Martín Fiz, atleta español.

1974.- Ada Colau, política española.

¿Quién murió el 3 de marzo?

1706.- Johann Pachelbel, organista y compositor alemán.

1853.- Juan Donoso Cortés, escritor y político español.

1983.- Georges Remi, 'Hergé', dibujante belga.

1996.- Marguerite Duras, escritora francesa.

2016.- Berta Cáceres, activista del medio ambiente y líder indígena hondureña.

2022.- Gabriel de la Casa, torero español.

2024.- Ramón Ybarra Valdenebro, empresario español.

¿Qué se celebra el 3 de marzo?

Hoy, 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre.

Horóscopo del 3 de marzo

Los nacidos el 3 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo, se celebra san Marino de Cesarea.