Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en una vivienda en Cártama, Málaga

El 112 recibió una alerta sobre la presencia de un cadáver en una vivienda. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press

Pasado el mediodía, el Sistema de Emergencias 112 recibió una alerta por la presencia de un cuerpo sin vida en un domicilio de una localidad malagueña. Ante ello avisó a los servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

En el interior de la vivienda en Cártama encontraron el cadáver de una mujer con signos de violencia, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, quien se ha hecho cargo de la investigación.

La víctima es una mujer de 66 años hallada en un inmueble situado en la zona de Sierra de los Espartales urbanización Sierra Llana, zona apartada de Cártama y Cártama Estación, cerca de la A357. Según han precisado fuentes cercanas a la investigación a Europa Press, el interior de la vivienda estaba revuelta.

El cuerpo sin vida ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para realizarle la autopsia. Hasta el momento no han ofrecido más detalles sobre la identidad de la víctima, participación de personas, detenidos o hipótesis.

Encuentran el cadáver de un hombre desaparecido

El pasado mes de febrero, en el mismo municipio, fue hallado el cadáver de un hombre de 73 años, José Rebollo, que llevaba desaparecido varios días. Desde el Consistorio informaron que la Guardia Civil en colaboración con la Policía Local y Protección Civil colaboraban en la búsqueda del hombre.

En la carretera A-7054 de Cártama, falleció un hombre de 59 años tras un grave accidente de tráfico al chocar frontalmente dos vehículos. El incidente dejó tres heridos. Hasta el lugar acudieron los Bomberos que tuvieron que intervenir para sacar de uno de los vehículos a una persona que estaba atrapada.

Los tres heridos, dos hombres de 30 y 34 años y una mujer de 28, fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario de Málaga

