Noticias de hoy, martes 3 de marzo de 2026

La guerra cumple ya su cuarto día y desde el bando de Estados Unidos e Israel nos llegan mensajes contradictorios. Mientras Netanyahu indica que "no será una guerra larga", Donald Trump "no se aburre" y ya no descarte que dure más de cinco semanas.

Irán ataca la embajada estadounidense en Riad

Irán ha atacado la embajada de Estados Unidos en Riad y la Guardia Revolucionaria iraní asegura que ha destruido una base militar estadounidense.

El estrecho de Ormuz, cerrado

Irán anuncia que cierra el estrecho de Ormuz. Zona crítica del Golfo Pérsico por la que sale el 20% del crudo mundial. Amenaza con destruir los barcos que se atrevan a salir por ese paso de 33 kilómetros de ancho. Estados Unidos niega que esté cerrado mientras cientos de barcos petroleros y gasísticos se agolpan para salir o entrar en la zona.

La guerra afecta a los bolsillos

La guerra provoca incertidumbre en los mercados y también en nuestros bolsillos. Nos tenemos que preparar para ver cómo una vez más se disparan los precios. Sube el gas en Europa un 40% y el petróleo un 8%. Una subida de precios que era previsible.