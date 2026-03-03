Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, martes 3 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 3 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 3 de marzo de 2026

Publicado:

La guerra cumple ya su cuarto día y desde el bando de Estados Unidos e Israel nos llegan mensajes contradictorios. Mientras Netanyahu indica que "no será una guerra larga", Donald Trump "no se aburre" y ya no descarte que dure más de cinco semanas.

Irán ataca la embajada estadounidense en Riad

Irán ha atacado la embajada de Estados Unidos en Riad y la Guardia Revolucionaria iraní asegura que ha destruido una base militar estadounidense.

El estrecho de Ormuz, cerrado

Irán anuncia que cierra el estrecho de Ormuz. Zona crítica del Golfo Pérsico por la que sale el 20% del crudo mundial. Amenaza con destruir los barcos que se atrevan a salir por ese paso de 33 kilómetros de ancho. Estados Unidos niega que esté cerrado mientras cientos de barcos petroleros y gasísticos se agolpan para salir o entrar en la zona.

La guerra afecta a los bolsillos

La guerra provoca incertidumbre en los mercados y también en nuestros bolsillos. Nos tenemos que preparar para ver cómo una vez más se disparan los precios. Sube el gas en Europa un 40% y el petróleo un 8%. Una subida de precios que era previsible.

Un menor, herido grave al ser atropellado por un autobús en Madrid

Crimen de Sueca: El pueblo se vuelca con Álex

La familia del hijo del asesino de Alex en Sueca denuncia ser víctima de acoso y amenazas

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en una vivienda en Cártama, Málaga

Pinochet regresa a Chile tras ser puesto en libertad
Efemérides

Efemérides de hoy 3 de marzo de 2026. ¿Qué pasó el 3 de marzo?

Ambulancia del 112 Andalucía.
MONTAÑA

Muere un excursionista tras sufrir una caída en la Sierra Almijara, Nerja

Atropello

Un menor, herido grave al ser atropellado por un autobús en Madrid

Ha sido trasladado de urgencia al hospital en estado grave. Ha ocurrido en la avenida de Los Rosales, Villaverde.

Sevilla comienza a imponer sanciones más duras a los usuarios de patinetes eléctricos
Patinetes eléctricos

Un joven intenta huir de un control policial tras ser pillado sin casco en un patinete eléctrico en Sevilla

La entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal marca el inicio de los controles con sanciones por circular sin casco, sin seguro o utilizando auriculares, mientras un menor intenta huir y es interceptado por los agentes.

Catedral de Tui

La diócesis Tui-Vigo insta a las parroquias a instalar alarmas: "Hay una profunda preocupación por los robos"

Así ha desarticulado la Policía Nacional el grupo criminal en Móstoles

Desarticulan una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a sus víctimas en un sótano de Móstoles

Michel, persona con acondroplasia: “Solo pedimos igualdad de oportunidades”

Michel, persona con acondroplasia: “Solo pedimos igualdad de oportunidades”

