El enigma de la playa de Langre: aparecen unas escaleras y nadie sabe quién las hizo

Misterio en la playa de Langre. Nadie sabe quién ha construido las escaleras que facilitan el acceso al arenal.

La estructura anterior desapareció tras un temporal en 2020 y, desde entonces, la playa carecía de un acceso en condiciones.

Es la pregunta que más se repite en Ribamontán al Mar: ¿quién ha construido esta escalera? Un visitante cree que puede haber sido algún vecino con un interés particular. Una pareja sospecha que detrás está alguien de la zona con mucho tiempo libre. "Las rocas tienen pinta de pesar un montón", comenta uno de ellos. Otra mujer se pregunta si quien la ha levantado acabará siendo premiado... o sancionado.

Desde el pasado mes de mayo, un ciudadano anónimo ha ido construyendo la escalera peldaño a peldaño. Un bañista explica que, debido a una lesión, antes le resultaba muy difícil bajar hasta la playa y que ahora el acceso le resulta mucho más sencillo.

Una mujer que visita Langre por primera vez asegura que, sin estas escaleras, llegar al arenal sería bastante complicado. Antes de comenzar el descenso, otro hombre afirma que "todo lo que facilite el acceso a la playa es bienvenido", mientras un acompañante destaca que el anonimato del autor "le da todavía más valor".

La antigua escalera desapareció en 2020 a causa de un temporal. La Demarcación de Costas decidió no reconstruirla por el riesgo de desprendimientos, aunque esa preocupación no parece compartida por los bañistas. "Con cuidado se puede estar perfectamente", asegura uno de ellos. Un turista francés reconoce que a él no le inquieta el riesgo, aunque admite entre risas que a su mujer sí.

Ahora el Ayuntamiento ha solicitado instalar una barandilla para mejorar la seguridad. Aunque no todos lo ven con buenos ojos. "Ahora la gente puede entrar más fácilmente y ya no será una playa tan desconocida", lamenta un joven.

Lo que nadie discute es que el misterioso constructor sabía lo que hacía. "Están muy bien puestas, son estables", comenta un chico. Una joven que acaba de salir del agua también le da las gracias: "Están genial".

La identidad del autor sigue siendo un misterio. Un enigma perfecto para intentar resolver mientras se disfruta de un día de playa.

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