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Centenares de vecinos desalojados por el incendio de Niebla que ha provocado enviar la alerta Es-Alert

Las llamas han arrasado 4.000 hectáreas provocando un despliegue especial de la UME y que trabajen más de 115 miembros de distintas unidades de la Guardia Civil.

Efectivos de la UME

Centenares de vecinos desalojados por el incendio de Niebla que ha provocado enviar la alerta Es-Alert | Antena 3 Noticias

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Ruth Galvez
Publicado:

El incendio forestal declarado estos días en Niebla (Huelva) ha provocado que la Junta de Andalucía envíe un mensaje Es-Alert para el desalojo de alrededor de 400 personas de las localidades onubenses de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y el Pozuelo.

En la alerta se advierte a los vecinos de que si se encuentran en la zona afectada se dirijan hacia los municipios Zalamea la Real o Nerva, acompañado del consejo de cerrar las puertas y ventanas de sus casas.

El alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, una localidad con 280 habitantes tiene que ser desalojada por completo, y por ello el alcalde ha enviado un mensaje a los vecinos en el que les indica que tienen que preparar las cosas necesarias para su evacuación como medicación o ropa. En sus redes sociales el Ayuntamiento de Zalamea la Real ha informado de que ha habilitado el teatro como espacio de acogida, al igual que Romero ha pedido que todos los afectados sigan las instrucciones de Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local y colaboren con los dispositivos de emergencia.

Las tres carreteras de acceso y salida al pueblo se encuentran cortadas, por lo que solo se puede salir por la carretera dirección a Nerva. "No es una cosa de ahora mismo de salir corriendo, sino de forma ordenada", ha señalado el alcalde de Berrocal indicando que las personas evacuadas será en el teatro de Zalamea la Real, donde la Policía Local y Protección Civil estarán coordinando la acogida.

Alrededor de 24 medios aéreos, 275 efectivos y 94 vehículos en tierra trabajan en la extinción de este incendio que ya ha afectado a unas 4.000 hectáreas, en un trabajo muy complicado tanto por el fuerte viento como por sus cambios de dirección, que están dificultando el control de las llamas. El delegado del accidental del Gobierno en Andalucía, Francisco Toscano, ha explicado esta tarde que se han ampliado los recursos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para luchar contra las llamas hasta llegar a los 250 efectivos y a 100 medios.

Además de la UME, en la zona trabajan más de 115 miembros de distintas unidades de la Guardia Civil que están haciendo labores propias de sus funciones en relación al corte de las carreteras, atención a la ciudadanía y también servicios de seguridad ciudadana, recorriendo todas aquellas zonas que han quedado deshabitadas o desalojadas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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