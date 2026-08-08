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Encuentran muerto al hombre con Alzhéimer desaparecido hace una semana en Churriana de la Vega, Granada

El cuerpo sin vida ha sido localizado este sábado en el Camino del Jueves, una vía de servicio de la GR-30 en Granada capital.

Encuentran muerto al hombre con Alzhéimer desaparecido hace una semana en Churriana de la Vega, Granada

Encuentran muerto al hombre con Alzhéimer desaparecido hace una semana en Churriana de la Vega, Granada SOS DESAPARECIDOS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El cuerpo sin vida del hombre de 66 años con Alzhéimer desaparecido desde el pasado 1 de agosto en Churriana de la Vega, ha sido hallado este sábado en el Camino del Jueves, en Granada capital.

El alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, ha confirmado el desenlace de la búsqueda, que comenzó después de que se diera la voz de alarma por su desaparición el pasado sábado.

Durante esta semana se habían desarrollado dos jornadas de intensa búsqueda, el lunes y el martes, para tratar de localizar al desaparecido.

Narváez ha trasladado a través de sus redes sociales sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido tras conocerse el hallazgo.

"Con enorme tristeza, confirmamos que nuestro vecino, desaparecido desde hace varios días, ha sido localizado sin vida", ha señalado el alcalde, quien ha trasladado, en nombre del municipio y en el suyo propio, su "cariño, apoyo y pésame" a la familia, amigos y seres queridos del fallecido.

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