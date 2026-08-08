Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Estas son algunas de las noticias más destacadas de este sábado 8 de agosto.

Primer día de controles a los viajeros procedentes de Italia tras el choque con Meloni

El Gobierno ha restablecido temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni se haya negado a retirar las restricciones impuestas a los pasajeros que llegan desde España.

Los controles han comenzado a aplicarse este sábado 8 de agosto y permanecerán inicialmente en vigor hasta el 7 de septiembre.

La medida supone la respuesta española al pulso abierto entre Madrid y Roma a raíz de la crisis migratoria registrada en Ceuta y afecta a uno de los principales corredores de viajeros de España con el resto de Europa.

Tres nuevos incendios en la provincia de Castellón

Un nuevo incendio asola la provincia de Castellón, al fuego que castigó la semana pasada el municipio de la Vall d'Uixó, se ha sumado en la madrugada de este sábado uno en Serra d' en Galceran, Tirig y Culla, donde acudió un amplio dispositivo formado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, de la Generalitat Valenciana y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El Consorcio Provincial de Castellón ha desplegado tres dotaciones de las Unidades de Refuerzo de Incendios Forestales, ocho dotaciones, seis unidades de mando y coordinación, una unidad de jefatura, un técnico forestal, un camión nodriza articulado y un dispositivo completo de Puesto de Mando Avanzado, en coordinación con la Generalitat.

Por su parte, el Gobierno valenciano, ha movilizado 20 unidades, mientras que la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado también efectivos del Tercer Batallón para colaborar en las labores de extinción.