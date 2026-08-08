Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 8 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias, 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estas son algunas de las noticias más destacadas de este sábado 8 de agosto.

Primer día de controles a los viajeros procedentes de Italia tras el choque con Meloni

El Gobierno ha restablecido temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni se haya negado a retirar las restricciones impuestas a los pasajeros que llegan desde España.

Los controles han comenzado a aplicarse este sábado 8 de agosto y permanecerán inicialmente en vigor hasta el 7 de septiembre.

La medida supone la respuesta española al pulso abierto entre Madrid y Roma a raíz de la crisis migratoria registrada en Ceuta y afecta a uno de los principales corredores de viajeros de España con el resto de Europa.

Tres nuevos incendios en la provincia de Castellón

Un nuevo incendio asola la provincia de Castellón, al fuego que castigó la semana pasada el municipio de la Vall d'Uixó, se ha sumado en la madrugada de este sábado uno en Serra d' en Galceran, Tirig y Culla, donde acudió un amplio dispositivo formado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, de la Generalitat Valenciana y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El Consorcio Provincial de Castellón ha desplegado tres dotaciones de las Unidades de Refuerzo de Incendios Forestales, ocho dotaciones, seis unidades de mando y coordinación, una unidad de jefatura, un técnico forestal, un camión nodriza articulado y un dispositivo completo de Puesto de Mando Avanzado, en coordinación con la Generalitat.

Por su parte, el Gobierno valenciano, ha movilizado 20 unidades, mientras que la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado también efectivos del Tercer Batallón para colaborar en las labores de extinción.

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Publicidad

Sociedad

Crisis migratoria en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

Imagen de archivo de incendio

Ascienden a 410 las personas desalojadas en el incendio de Niebla en Huelva

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría
Tráfico de drogas

Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría

Matías Prats presentando el sábado 8 de agosto
Dormir

Las consecuencias de dormir poco por el calor, según Matías Prats: "Te levantas con..."

En plena crisis migratoria de Ceuta este fin de semana no se hacen registros de menores
Crisis en Ceuta

En plena crisis migratoria de Ceuta este fin de semana no se hacen más identificaciones de menores

Cerrado hasta el lunes. La comisaría ceutí donde deben hacerse las filiaciones a los menores no acompañados para atajar la crisis no abre sus puertas en plena crisis.

Efectivos de la UME
Incendio

Centenares de vecinos desalojados por el incendio de Niebla que ha provocado enviar la alerta Es-Alert

Las llamas han arrasado 4.000 hectáreas provocando un despliegue especial de la UME y que trabajen más de 115 miembros de distintas unidades de la Guardia Civil.

Crisis migratoria en Ceuta

La gran preocupación de la crisis migratoria en Ceuta es la reagrupación familiar de los menores no acompañados "siempre que sea posible"

Meme del alcalde Evaristo Domínguez

La intención de poner el nombre de un alcalde a una avenida provoca una cascada de memes

Imagen del descenso internacional del Sella en 2026

Más de 1.200 piragüistas se dan cita en el descenso internacional del Sella

Publicidad