Tráfico de drogas
Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría
La droga fue arrojada al mar durante la huida, pero ha sido recuperada por los agentes del Servicio Marítimo
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La Guardia Civil ha intervenido 27 fardos con cocaína, tras una persecución a una embarcación semirrígida de cuatro motores, que se dirigía a la localidad de Punta Umbría, Huelva. Los hechos se han producido tras tener conocimiento de la presencia de una embarcación acercándose a esta localidad onubense, la cual transportaba un exceso de carga.
La ruta de la droga onubense
De manera inmediata, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva se ha dirigido a la zona, localizando dicha embarcación, la cual emprendió la huida al detectar la presencia policial. En ese momento, debido al exceso de carga que les impedía alcanzar una gran velocidad, la tripulación empezó a lanzar los paquetes que transportaban desde la borda al mar, para evitar ser interceptados por los agentes.
Una vez recuperados los paquetes arrojados al agua, la Guardia Civil ha comprobado que contenían cocaína, con un peso total de más de 800 kilos.La droga ha sido trasladada a dependencias policiales, y continúa la investigación.
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