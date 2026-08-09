Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Tráfico de drogas

Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría

La droga fue arrojada al mar durante la huida, pero ha sido recuperada por los agentes del Servicio Marítimo

Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría

Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría | Guardia Civil

Publicidad

Ainhoa Lujambio
Publicado:

La Guardia Civil ha intervenido 27 fardos con cocaína, tras una persecución a una embarcación semirrígida de cuatro motores, que se dirigía a la localidad de Punta Umbría, Huelva. Los hechos se han producido tras tener conocimiento de la presencia de una embarcación acercándose a esta localidad onubense, la cual transportaba un exceso de carga.

La ruta de la droga onubense

De manera inmediata, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva se ha dirigido a la zona, localizando dicha embarcación, la cual emprendió la huida al detectar la presencia policial. En ese momento, debido al exceso de carga que les impedía alcanzar una gran velocidad, la tripulación empezó a lanzar los paquetes que transportaban desde la borda al mar, para evitar ser interceptados por los agentes.

Una vez recuperados los paquetes arrojados al agua, la Guardia Civil ha comprobado que contenían cocaína, con un peso total de más de 800 kilos.La droga ha sido trasladada a dependencias policiales, y continúa la investigación.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La intención de poner el nombre de un alcalde a una avenida provoca una cascada de memes

Meme del alcalde Evaristo Domínguez

Publicidad

Sociedad

Crisis migratoria en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

Imagen de archivo de incendio

Ascienden a 410 las personas desalojadas en el incendio de Niebla en Huelva

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría
Tráfico de drogas

Incautados más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría

Matías Prats presentando el sábado 8 de agosto
Dormir

Las consecuencias de dormir poco por el calor, según Matías Prats: "Te levantas con..."

En plena crisis migratoria de Ceuta este fin de semana no se hacen registros de menores
Crisis en Ceuta

En plena crisis migratoria de Ceuta este fin de semana no se hacen más identificaciones de menores

Cerrado hasta el lunes. La comisaría ceutí donde deben hacerse las filiaciones a los menores no acompañados para atajar la crisis no abre sus puertas en plena crisis.

Efectivos de la UME
Incendio

Centenares de vecinos desalojados por el incendio de Niebla que ha provocado enviar la alerta Es-Alert

Las llamas han arrasado 4.000 hectáreas provocando un despliegue especial de la UME y que trabajen más de 115 miembros de distintas unidades de la Guardia Civil.

Crisis migratoria en Ceuta

La gran preocupación de la crisis migratoria en Ceuta es la reagrupación familiar de los menores no acompañados "siempre que sea posible"

Meme del alcalde Evaristo Domínguez

La intención de poner el nombre de un alcalde a una avenida provoca una cascada de memes

Imagen del descenso internacional del Sella en 2026

Más de 1.200 piragüistas se dan cita en el descenso internacional del Sella

Publicidad