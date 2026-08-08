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Crisis en Ceuta

En plena crisis migratoria de Ceuta este fin de semana no se hacen más identificaciones de menores

Cerrado hasta el lunes. La comisaría ceutí donde deben hacerse las filiaciones a los menores no acompañados para atajar la crisis no abre sus puertas en plena crisis.

En plena crisis migratoria de Ceuta este fin de semana no se hacen registros de menores

En plena crisis migratoria de Ceuta este fin de semana no se hacen registros de menores

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

Ana María Alarcón, portavoz del sindicato de policía nacional SUP, asegura que no se están haciendo filiaciones a los menores no acompañados en Ceuta. Hasta el lunes, las puertas de la comisaría donde estos días de atrás se agolpaban miles de niños y niñas, están cerradas. No disponen de medios suficientes para filiar a unos 5000 menores. Por el momento se han registrado poco más de 1.200 y aún así, sábado y domingo, van a ser inhábiles para atajar una crisis y dar cobertura a unos niños, que malviven hacinados en las calles. Esta situación es una "sobrecarga" asegura, la portavoz del SUP, para la Policía Nacional y para la fiscalía, así como para los servicios sanitarios.

El protocolo de filiación

Cada identificación requiere muchísimos trámites, según Ana María Alarcón: recogida de huellas, comprobación en base de datos, cotejo si lo hay con datos en Marruecos y si hay dudas sobre su edad, debe intervenir la fiscalía.Todo este proceso se ralentiza considerablemente los trámites de identificación de estos niños y niñas. De los ya filiados, podría haber alguno, que se descubriera no ser menor, cuando ser terminen las comprobaciones una a una.

"Han entrado terroristas"

Los servicios de inteligencia de la Policía Nacional avisaron de la posible entrada de terroristas en la avalancha del pasado 30 de julio. Se han identificado aproximadamente a diez, según Alarcón, pero puede haber más. Esto es una consecuencia de la falta de control y de recursos. Se necesitan más medios en los Servicios de Información. La entrada de una cantidad ingente de personas sin documentación es una crisis en toda regla y los problemas se amplían exponencialmente. Entiende la portavoz del SUP, el temor que puede suponer esta circunstancia, pero es una realidad.La seguridad falla y por eso reclaman refuerzos en las Brigadas de Extranjería y Fronteras, que son los encargados de identificar a posibles yihadistas con total garantía.

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