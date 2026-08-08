Las consecuencias de dormir poco por el calor, según Matías Prats: "Te levantas con..."

El asfixiante calor que azota España, y concretamente a la capital, perjudica y mucho la calidad de sueño de los madrileños, que a diferencia de sus vecinos en los pueblos más rurales pueden llegar a soportar una media de cinco grados más.

En esto afecta el pavimento, las fachadas de los edificios y el metal que se encuentra en muchos de ellos. Todo esto, además del asfalto, los aires acondicionados y demás guarden el calor y cuando el sol cae, lo 'devuelvan', llegando a aumentar la temperatura del ambiente hasta en cinco grados más que en sus vecinos, aquellos que viven en un ambiente más rural. A esto se le llama 'el efecto isla de calor'.

"A veces te levantes con una mala... cara"

"Estas temperaturas tan extremas afectan al sueño, las horas de dormir se reducen y eso se nota luego en la salud, y también en el carácter, dormir mal y poco, sobre todo por calor hace que a veces te levantes con una mala... cara", ha dicho Matías Prats en uno de sus habituales chascarrillos.

En total, los madrileños pierden una media de 42 horas de sueño al año, de las cuales un 16% se debe al calentamiento global, aunque los valencianos son los que más lo sufren.