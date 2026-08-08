Más de 1.200 piragüistas se dan cita en el descenso internacional del Sella

El descenso internacional del Sella en Asturias ha obligado a desplegar un dispositivo de seguridad de unos 310 efectivos de 14 especialidades de la Guardia Civil para garantizar la seguridad con motivo de la competición deportiva.

En la edición de 2026 han participado 1.240 piragüistas de 21 países diferentes que han completado el recorrido de 20 kilómetros, y se calcula que al evento ha acudido una gran afluencia de público, tal y como se ha podido apreciar en las imágenes. Están desplegados, entre otros, componentes de seguridad ciudadana, drones del servicio aéreo, GEAS, un helicóptero y el servicio marítimo.

Los ganadores de la prueba fueron Walter Bouzán y Alberto Llera, naturales de Ribadesella, quienes consiguieron imponerse por segunda vez consecutiva a la pareja formada por Llorens y Jorgensen en un final en el que hasta siete embarcaciones estuvieron involucradas por el podio.